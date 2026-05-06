Prima contaminare cu Hantavirus nu s-ar fi produs pe vasul de croazieră sau în timpul unei escale, potrivit OMS

Nava de croazieră olandeză MV Hondius, în largul coastelor Capului Verde pe 4 mai 2026. Sursa foto: Hepta

Contaminarea primei persoane cu hantavirus nu ar fi putut avea loc la bordul vasului HV Hondius şi nici în cursul unei escale, perioada de incubaţie indicând o contaminare survenită înainte de plecarea ambarcaţiunii din Ushuaia, la începutului lunii aprilie, a explicat o expertă OMS cu prilejul unei discuţii cu AFP, citată de Agerpres.

Vasul de croazieră a plecat din sudul Argentinei pe 1 aprilie pentru o expediţie până în arhipelagul Capul Verde, în Oceanul Atlantic. Imobilizat de duminică în apropiere de capitala Capului Verde, vasul, cu aproape 150 de pasageri la bord, ar putea pleca miercuri spre Insulele Canare.

Un pasager olandez în vârstă de 70 de ani este primul care a prezentat simptome (febră, dureri de cap, diaree) pe 6 aprilie şi a decedat pe 11 aprilie, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

''Perioada de incubaţie - momentul dintre infectare şi debutul simptomelor - este cuprinsă între una şi şase săptămâni'', însă, în general, ''mai degrabă două-trei săptămâni'', a declarat pentru AFP Anais Legand, expertă tehnică OMS în domeniul febrelor hemoragice virale.

Aşadar prima persoană contaminată ''nu a putut'' să se infecteze ''pe vas sau pe una din insule'', ci ''a avut în mod foarte clar o expunere înainte să se urce pe vas, cu siguranţă legată de un rozător'', a subliniat ea.

Trupul neînsufleţit al pasagerului a fost debarcat pe 24 aprilie la Sfânta Elena, un teritoriu britanic în Oceanul Atlantic, unde a coborât şi soţia lui, o olandeză de 69 de ani. Aceasta din urmă, după ce a prezentat la rândul ei simptome, a plecat pe 25 aprilie la bordul unui avion cu destinaţia Johannesburg, unde a fost spitalizată şi a murit în ziua următoare. Infectarea ei cu hantavirus a fost confirmată pe 4 mai.

Este pentru moment primul caz de hantavirus confirmat în rândul celor trei persoane care au decedat. Varianta detectată la soţia primei persoane contaminate precum şi în cazul unui pacient spitalizat la Zurich este o tulpină din Anzi, transmisibilă de la om la om.

Mortalitatea ''ridicată'' provocată de virusul din Anzi poate ajunge până la 40%, a spus Legand.

''Nu există în cazul acestui virus dovezi că boala se poate transmite unei alte persoane înainte de prezenţa simptomelor'', a mai precizat ea, explicând că ''majoritatea persoanelor vor dezvolta simptome într-o perioadă cuprinsă între două şi trei săptămâni''.

''Riscul cel mai ridicat de transmitere'' apare în timpul ''primei săptămâni a bolii'', caracterizată prin febră şi o stare de rău generalizată, a declarat expertul.

Potrivit primelor date confirmate de care dispune OMS, este nevoie de un contact ''strâns'' între două persoane ca virusul să se transmită. Spre exemplu, atunci când doi soţi se sărută şi are loc ''un schimb de salivă'', a continuat Legand, subliniind că sunt în curs investigaţii pentru a înţelege mai bine modul de transmitere interumană a tulpinii din Anzi.

Înainte să urce la bordul MV Hondius, cuplul de olandezi a călătorit în America de Sud, în special în Argentina, potrivit OMS.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Sănătăţii din Argentina, 42 de noi cazuri de hantavirus au fost semnalate de la începutul anului în această ţară. Ministerul vorbeşte şi de un focar familial în regiunea Chubut, Patagonia, existând suspiciunea transmiterii de la om la om.

În timp ce trei persoane, cazuri suspecte, au fost evacuate miercuri de pe vas pentru a fi transferate în Ţările de Jos, OMS a trimis marţi doi reprezentanţi pe ambarcaţiune pentru a evalua situaţia şi a ajuta echipajul să informeze şi să liniştească pasagerii, a mai pus Legand.

Ambarcaţiunea urmează să ajungă ''în termen de trei zile'' pe insula Tenerife, în arhipelagul Canare, potrivit autorităţilor spaniole.

''Sunt în curs discuţii între ambarcaţiune, autorităţile naţionale, dar şi autorităţile medicale şi OMS pentru a stabili un protocol care să fie urmat odată ce nava acostează, asupra celei mai bune metode de a prelua persoanele aflate la bord, rapiditatea şi siguranţa debarcării acestora'', a precizat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a OMS, Christian Lindmeier.

Deși au fost identificate mai multe cazuri în rândul pasagerilor și al echipajului, originea exactă a contaminării și condițiile de răspândire a acesteia rămân incerte în acest stadiu , la fel ca și amploarea reală a episodului. Miercuri, la prânz, OMS a raportat „opt cazuri, dintre care trei au fost confirmate” prin teste. Acestea includ trei decese (inclusiv pasagerul olandez a cărui infecție a fost confirmată printr-un test) și alte cinci cazuri (dintre care două au fost confirmate prin teste). Potrivit directorului general al OMS, miercuri, „în această etapă, riscul general pentru sănătatea publică rămâne scăzut ” .