Regina maori din Noua Zeelandă a avut o întâlnire oficială cu Regele Charles la Palatul Buckingham

1 minut de citit Publicat la 20:36 15 Mai 2026 Modificat la 20:36 15 Mai 2026

Vizita marchează o relație de aproape 200 de ani între popoarele indigene din Noua Zeelandă și coroană. Foto: Getty Images

Regina maori a Noii Zeelande, Te Arikinui Kuini Nga Wai hono i te po, a avut o întâlnire oficială cu Regele Charles al III-lea la Palatul Buckingham. Întâlnirea cu monarhul britanic a fost prima a lui Te Arikinui de când a devenit regină în 2024, în urma morții tatălui ei, Kiingi Tuheitia, scrie BBC News.

Vizita marchează o relație de aproape 200 de ani între popoarele indigene din Noua Zeelandă și coroană, formalizată în Tratatul de la Waitangi, unul dintre documentele fondatoare ale Noii Zeelande.

Un purtător de cuvânt al reginei spune că cei doi au discutat despre moartea fostului rege într-o discuție „emoționantă”, precum și despre consolidarea relației lor.

La începutul acestei săptămâni, regina maori a fost întâmpinată și de Prințul William la Castelul Windsor.

Într-o postare pe Instagram, Prințul William a recunoscut vizita, spunând: „A fost o plăcere să mă întâlnesc cu Regina”.

O declarație emisă după întâlnire de către regina maori a precizat că a discutat „o serie de subiecte globale” cu prințul William.

„Te Arikinui și-a afirmat credința în puterea cunoștințelor indigene și a administrării intergeneraționale de a ajuta la rezolvarea provocărilor de mediu și sociale ale lumii”, se arată în declarație.

Te Arikinui a fost încoronată în 2024 după moartea tatălui ei, devenind doar a doua regină maori, prima fiind bunica ei, Te Arikinui Dame Te Atairangikaahu.

Monarhia maori datează din secolul al XIX-lea, când diferite triburi maori au decis să creeze o figură unificatoare similară cu cea a unui monarh european pentru a încerca să prevină pierderea pe scară largă de teritorii în fața coloniștilor britanici din Noua Zeelandă și pentru a păstra cultura maori.

Este un rol în mare parte ceremonial și simbolic.