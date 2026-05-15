Trump: Atacul rusesc cu rachete asupra Kievului ar putea afecta eforturile de pace. „Până noaptea trecută, lucrurile arătau bine”

1 minut de citit Publicat la 18:06 15 Mai 2026 Modificat la 18:06 15 Mai 2026

24 de persoane, inclusiv 3 copii, au murit după ce o rachetă rusească a căzut pe o clădire din Kiev. Foto: Profimedia Images

Preşedintele american Donald Trump a sugerat vineri că lovitura rusă cu rachetă asupra unei clădiri de locuinţe din Kiev, soldată cu 24 de morţi printre care trei copii, ar putea încetini eforturile pentru găsirea unei soluţii paşnice la războiul din Ucraina, transmite Reuters, preluată de Agerpres.

Vorbind cu jurnaliştii la bordul Air Force One după vizita sa în China, Trump - care a încercat, până acum fără succes, să fie un mediator care să pună capăt unui război pe care l-a numit o vărsare de sânge inutilă - a spus că a discutat despre conflict cu preşedintele chinez Xi Jinping şi că ambii lideri au transmis că doresc ca războiul din Ucraina să se încheie.

„(Încheierea războiului) Este ceva ce am dori să vedem rezolvat. Până noaptea trecută lucrurile arătau bine, dar ei (ucrainenii) au încasat o lovitură grea noaptea trecută. Aşadar, (încheierea războiului) se va întâmpla. Dar este păcat (că a avut loc acest atac)”, a afirmat liderul de la Casa Albă, referindu-se la atacul rusesc.

După ce a depus vineri trandafiri roşii la locul atacului de la Kiev, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut pedepsirea Moscovei.

Rusia a anunţat că drone ucrainene au ucis patru persoane, printre care un copil, într-un atac comis în cursul nopţii asupra oraşului Riazan.

Cele două părţi beligerante afirmă că nu ţintesc în mod deliberat civili.

Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să se deplaseze în China şi să se întâlnească cu omologul său Xi Jinping săptămâna viitoare. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat presei că data exactă a vizitei va fi anunţată în curând.