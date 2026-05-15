Craniul Sfintei Zdislava, furat din biserică, a fost găsit. Hoţul îl ascunsese în beton. Poliţia cehă: "Plănuia să-l arunce în râu"

Publicat la 20:19 15 Mai 2026 Modificat la 20:30 15 Mai 2026

Craniul vechi de 800 de ani al Sfintei Zdislava, furat din biserică, a fost găsit de poliţia cehă învelit în beton. Sursa foto: Profimedia

Poliția din Cehia a anunțat că un bărbat a fost arestat după ce a recunoscut că a furat craniul vechi de 800 de ani al Sfintei Zdislava dintr-o biserică și plănuia să arunce relicva în râu, notează The Guardian.

O relicvă veche de 800 de ani, despre care se crede că este craniul Sfintei Zdislava, furată săptămâna aceasta dintr-o biserică cehă, a fost recuperată învelită în beton, iar experții lucrează acum la extragerea ei.

De ce a furat hoţul craniul

Hoţul în vârstă de 35 de ani se opusese expunerii publice a relicvei și a încapsulat-o în beton înainte de a plănui să o arunce într-un râu, a declarat poliția. „Știm că a vrut să o scufunde în râu, pentru a-și lua rămas bun în acest fel”, a declarat șeful poliției locale, Petr Rajt. „Dacă nu l-am fi reținut pe bărbat, craniul probabil nu ar fi fost găsit niciodată.”

Sfânta Zdislava, născută în jurul anului 1220 și despre care se crede că a murit aproximativ 30 de ani mai târziu, a fost o nobilă cunoscută pentru munca sa caritabilă. A fost canonizată de Papa Ioan Paul al II-lea în 1995.

Poliția l-a reținut pe suspect joi în Mladá Boleslav, la nord-est de Praga, după ceea ce Rajt a descris ca fiind „muncă meticuloasă a poliției și puțin noroc din partea poliției”.

Cum a furat relicva

Furtul a avut loc cu puțin timp înainte de slujba de marți seara, în timp ce alarma bisericii era oprită. Suspectul ar fi spart altarul de sticlă înainte de a fugi cu craniul. „S-a rugat la Dumnezeu să fie singur în biserică - și asta s-a întâmplat”, a spus Rajt. „Dar era evident atât de hotărât să comită crima încât nimic nu l-a putut opri.”

Jan Ujka, un detectiv local, a declarat că suspectul a pledat vinovat și a fost acuzat de furt. Se află acum în arest preventiv.

Ujka a adăugat că bărbatul, care nu are antecedente penale, riscă până la opt ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat.