„Am distrus toate instalațiile”. Activitatea uneia dintre cele mai mari rafinării din Rusia, paralizată de atacurile cu drone ucrainene

1 minut de citit Publicat la 19:07 15 Mai 2026 Modificat la 19:47 15 Mai 2026

Imagine a incendiilor provocate de atacurile cu drone ucrainene la rafinăria Kinef, de lângă Sankt Petersburg, surprinsă de sateliții NASA. Foto: Profimedia Images

Activitatea la una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia este, în prezent, paralizată, după ce principalele facilități și instalații au fost distruse de atacurile recente cu drone ucrainene, informează publicația The Moscow Times.

Rafinăria Kirișinefteorgsineț (Kinef), aflată în regiunea Leningrad, care a fost atacată de drone pe 5 mai, e în continuare nefuncțională, iar reparațiile la instalațiile distruse vor dura mai mult decât se anticipase anterior.

„Toate instalațiile principale de procesare au fost distruse. În plus, conducta de petrol, rezervoarele și punctul principal de control au fost avariate”, a declarat, sub anonimat, o persoană de la rafinăria Kinef.

Conform sursei citate, rafinăria nu mai funcționează din 26 martie, când a fost pentru prima oară atacată de dronele ucrainene.

„După atacul din martie, rafinăria s-a oprit. Imediat după ce au fost făcute reparațiile, a urmat un nou atac, pe 5 mai”, a spus sursa citată de The Moscow Times.

Rafinăria Kinef are o capacitate de rafinare de 20 de milioane de tone de țiței pe an și este una dintre primele trei rafinării din Rusia.

De la începutul anului și până în prezent, ucrainenii au lovit cu drone kamikaze cel puțin 16 rafinării de pe cuprinsul Federației Ruse. Aceste atacuri au redus, practic, cu 11% capacitatea de rafinare a petrolului din Federația Rusă, conform Reuters.

În total, de la începutul anului, 35 de unități de rafinare a petrolului, cu o capacitate totală de peste 390.000 de tone pe zi (aproximativ 2,85 milioane de barili pe zi), au fost închise. Printre facilitățile majore atacate se numără rafinăriile din Kirishi, Nijni Novgorod, Perm, Saratov, Samara, Volgograd și Tuapse.

În plus, dronele au provocat incendii la rezervoarele de petrol și stațiile Transneft, care operează cea mai lungă rețea de conducte petroliere din lume. Mai multe rezervoare cu un volum de 50.000 de metri cubi fiecare au ars complet la Secția Centrală Kaleikino (Tatarstan), Centrala Centrală Tikhoretsk (Teritoriul Krasnodar), în portul Primorsk (Regiunea Leningrad), precum și la Secția Centrală Gorki și LODS Perm.

Ca urmare a acestor atacuri, companiile petroliere sunt nevoite să reducă producția: în aprilie, potrivit AIE, a fost cel mai scăzut volum de la pandemie (8,83 milioane de barili pe zi), iar volumele anuale sunt la cel mai scăzut nivel de la mijlocul anilor 2000 - 511 milioane de tone.