Șeful Poliției din Belgrad a fost arestat. L-ar fi ajutat pe un interlop să scape de cadavrul unui rival ucis într-o confruntare

Publicat la 16:06 15 Mai 2026 Modificat la 16:06 15 Mai 2026

Șeful poliției din Belgrad, Veselin Milic, a fost arestat vineri, fiind suspectat că a contribuit la "dispariția" unui individ prezentat de presă drept membru al lumii interlope din Serbia, scrie Agerpres, care citează AFP.

Anunțul arestării șefului poliției a fost făcut de Parchetul sârb.

Milic a fost plasat în arest preventiv pentru 48 de ore în cadrul unei anchete ce vizează să ''facă lumină" asupra circumstanțelor dispariției unui bărbat identificat prin inițialele A.N. în data 12 mai, a precizat Parchetul într-un comunicat.

Încătușat de agenții diviziei Ministerului sârb de Interne specializate în combaterea infracționalității, șeful poliției este suspectat de ''fapte penale de tăinuire a unei infracțiuni și de ajutor dat autorului unei infracțiuni'', au detaliat procurorii.

Presă: Șeful Poliției din Belgrad a aranjat întâlnirea a doi interlopi și l-a ajutat pe "învingător" să scape de cadavrul rivalului

Potrivit cotidianului Danas, care citează surse din Ministerul de Interne de la Belgrad, Milic a ''aranjat'' întâlnirea într-un restaurant din Belgrad între bărbatul respectiv, A.N., și un alt interlop, pentru ca cei doi ''să-și repare relațiile deteriorate''.

Relatarea din publicația sârbă arată că întâlnirea a degenerat, unul dintre protagoniștii întâlnirii find ucis de adversarul său.

După omor, trei gărzi de corp ale șefului poliției ar fi ajutat la dispariția cadavrului victimei, a scris Danas.

Procurorii au făcut joi alte opt arestări în acest dosar: trei polițiști, doi bărbați suspectați de crimă, soția unuia dintre ei, proprietarul restaurantului unde a avut loc incidentul și un chelner.

Ministerul sârb de Interne a anunțat vineri la prânz că l-a demis pe ''colonelul de poliție Veselin Milic'', fără a face alte precizări.