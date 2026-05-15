Marco Rubio a lăudat România pentru că a permis SUA să folosească bazele pentru războiul din Iran. Alt aliat, criticat: „Groaznic”

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA. Foto: Getty Images

Secretarul de stat american Marco Rubio a lăudat ţara noastră, într-un interviu pentru Fox News, după ce România a permis SUA să folosească bazele NATO pentru războiul din Iran. Acesta a spus că există țări NATO care au fost „de ajutor” enumerând Portugalia, Polonia, România și Bulgaria.

Oficialul american a lansat critici dure la adresa Spaniei, după ce ibericii au refuzat trupelor SUA să utilizeze bazele NATO. Această decizie a guvernului Sanchez a provocat furia lui Donald Trump.

"Ca să fiu sincer, există țări în NATO care ne-au fost de mare ajutor. Am evidenţiat una dintre ele: Portugalia. Au spus da înainte chiar să întrebăm – să le spunem care era întrebarea.

Așadar, există țări (n.r. - care au ajutat) – Polonia, România, Bulgaria.

În schimb, altele, precum Spania, au fost groaznice, pur și simplu îngrozitoare.

Așadar, cred că există unele întrebări perfect legitime despre NATO, iar una dintre ele este aceasta: care este rostul de a face parte dintr-o alianță al cărei principal beneficiu pentru noi constă în drepturile de staționare și utilizare a bazelor militare, dacă, într-un moment de conflict precum cel pe care l-am avut cu Iranul, ni se poate refuza accesul la aceste baze? Atunci de ce mai suntem acolo? Doar ca să îi protejăm pe ei, fără ca acest lucru să servească și interesului nostru național? Este o întrebare cât se poate de legitimă, pe care trebuie să o abordăm”, a spus Rubio.

Rubio: "Care e scopul NATO?"

Secretarul de stat american Marco Rubio a întrebat din nou, retoric, "care este rolul NATO, de fapt?".

"Da, problema cu NATO – și am fost un susținător al NATO de-a lungul carierei mele în Senat. Și unul dintre motivele pentru care am susținut NATO a fost acela că ne-a oferit drepturi de stabilire a unor baze.

Ne-a permis să avem baze în Europa pe care le-am putea folosi într-o situație de urgență, cum ar fi în Orientul Mijlociu, unde am putea avea avioane care zboară dintr-o țară din Europa și care ne protejează efectiv interesul național în Orientul Mijlociu, de exemplu, sau în Africa.

Așadar, atunci când ai parteneri NATO care îți refuză utilizarea acelor baze – când principalul motiv pentru care NATO este bun pentru America ne este acum refuzat de Spania, de exemplu – atunci care este scopul Alianței? Începe să devină un fel de „sunt aliați când vor", a mai spus Rubio pentru sursa citată.

SECRETARY RUBIO: Are we in NATO only to protect them and not to further our national interest? This is a very legitimate question that we need to address. pic.twitter.com/2IaRe1Dyy8 — Department of State (@StateDept) May 14, 2026