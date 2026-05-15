Prima zi de concediu medical va fi plătită în anumite situaţii. Nicușor Dan a promulgat legea

1 minut de citit Publicat la 15:38 15 Mai 2026 Modificat la 15:38 15 Mai 2026

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, vineri, legea prin care prima zi de concediu medical va fi plătită în anumite situaţii, inclusiv pentru pacienţii cronici, cei incluşi în programele naţionale de sănătate, pacienţii care beneficiază de spitalizare de zi şi în cazuri de urgenţe medico-chirurgicale.

Potrivit decretului de promulgare, este vorba despre Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2025 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate (PL-x 147/2026).

Actul normativ prevede că prima zi de concediu medical va fi plătită în cazul pacienţilor cronici, al celor incluşi în programele naţionale de sănătate, al pacienţilor care beneficiază de spitalizare de zi, precum şi în situaţii de urgenţe medico-chirurgicale.

Proiectul de lege cu privire la exceptarea unor categorii de bolnavi de la prevederile referitoare la neplata primei zile de concediu medical a fost adoptat în urmă cu trei săptămâni de Camera Deputaţilor.

„Astăzi s-au votat în Plenul Camerei Deputaților excepțiile propuse de Ministerul Sănătății și care au fost introduse de colegii parlamentari: prima zi de concediu medical va fi plătită acolo unde nevoia de protecție este și mai mare: pacienții cronici, pacienții incluși în programele naționale de sănătate, pacienții care beneficiază de spitalizare de zi, urgențele medico-chirurgicale”, anunțase fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, într-un mesaj pe Facebook.

Decizia ca prima zi a concediului medical să nu mai fie plătită pentru angajații din România a fost adoptată în ultima ședință de Guvern de anul trecut, pe 30 decembrie, prin Ordonanță de Urgență. Măsura a intrat în vigoare în luna februarie.