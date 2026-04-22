Antena 3 CNN Life Sănătate Românii care scapă de neplata primei zile de concediu medical. Proiectul de lege cu excepţiile, adoptat de Camera Deputaţilor

Românii care scapă de neplata primei zile de concediu medical. Proiectul de lege cu excepţiile, adoptat de Camera Deputaţilor

M.P.
1 minut de citit Publicat la 13:40 22 Apr 2026 Modificat la 13:47 22 Apr 2026
alexandru rogobete agerpres
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, miercuri, adoptarea, de către Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, a proiectului de lege cu privire la exceptarea unor categorii de bolnavi de la prevederile referitoare la neplata primei zile de concediu medical. ”Pentru mulţi români, acea primă zi însemna o alegere imposibilă: mergi bolnav la muncă sau pierzi bani”, a transmis Rogobete, precizând că excepţiile reprezintă o formă de protecţie reală. 

Excepţiile sunt următoarele: pacienţii cronici, pacienţii incluşi în programele naţionale de sănătate, pacienţii care beneficiază de spitalizare de zi şi urgenţele medico-chirurgicale.

”Am încercat să corectăm inechitatea generatǎ cu prima zi de concediu medical neplatitǎ, rapid, prin ordonanţă de urgenţă în Guvern. Nu a trecut. Nu am renunţat şi am susţinut proiectul în Parlament. Astăzi s-au votat în Plenul Camerei Deputaţilor excepţiile propuse de Ministerul Sǎnǎtǎţii şi care au fost introduse de colegii parlamentari: prima zi de concediu medical va fi plătită acolo unde nevoia de protecţie este şi mai mare”, anunţă, miercuri, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, care a adăugat:

"Concediul medical nu este un beneficiu acordat cu jumătate de măsură. Este o formă de protecţie reală – pentru pacient, pentru cei din jur şi pentru întregul sistem”.

"Mulţumesc comisiilor de sănătate şi de muncǎ din Parlament şi tuturor colegilor parlamentari care au înţeles nevoia de a introduce aceste excepţii pentru plata primei zile de concediu medical. Multumesc şi felicit colegii parlamentari care au preluat excepţiile propuse de Ministerul Sǎnǎtǎţii în proiectul de lege PL-x 147/2026”, a mai afirmat Robogete. 

