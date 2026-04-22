Românii care scapă de neplata primei zile de concediu medical. Proiectul de lege cu excepţiile, adoptat de Camera Deputaţilor

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, miercuri, adoptarea, de către Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, a proiectului de lege cu privire la exceptarea unor categorii de bolnavi de la prevederile referitoare la neplata primei zile de concediu medical. ”Pentru mulţi români, acea primă zi însemna o alegere imposibilă: mergi bolnav la muncă sau pierzi bani”, a transmis Rogobete, precizând că excepţiile reprezintă o formă de protecţie reală.

Excepţiile sunt următoarele: pacienţii cronici, pacienţii incluşi în programele naţionale de sănătate, pacienţii care beneficiază de spitalizare de zi şi urgenţele medico-chirurgicale.

”Am încercat să corectăm inechitatea generatǎ cu prima zi de concediu medical neplatitǎ, rapid, prin ordonanţă de urgenţă în Guvern. Nu a trecut. Nu am renunţat şi am susţinut proiectul în Parlament. Astăzi s-au votat în Plenul Camerei Deputaţilor excepţiile propuse de Ministerul Sǎnǎtǎţii şi care au fost introduse de colegii parlamentari: prima zi de concediu medical va fi plătită acolo unde nevoia de protecţie este şi mai mare”, anunţă, miercuri, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, care a adăugat:

"Concediul medical nu este un beneficiu acordat cu jumătate de măsură. Este o formă de protecţie reală – pentru pacient, pentru cei din jur şi pentru întregul sistem”.

"Mulţumesc comisiilor de sănătate şi de muncǎ din Parlament şi tuturor colegilor parlamentari care au înţeles nevoia de a introduce aceste excepţii pentru plata primei zile de concediu medical. Multumesc şi felicit colegii parlamentari care au preluat excepţiile propuse de Ministerul Sǎnǎtǎţii în proiectul de lege PL-x 147/2026”, a mai afirmat Robogete.