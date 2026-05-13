Comisia Europeană nu interzice terapiile de conversie, dar cere statelor membre să o facă: „Nu își au locul în UE”

Publicat la 18:42 13 Mai 2026

Comisia Europeană a anunțat miercuri că nu va interzice terapiile de conversie pentru persoanele care aparțin minorităților sexuale, dar va insista ca statele membre ale Uniunii să ia astfel de măsuri, scrie AFP, preluată de Agerpres.

Comisia apreciază că nu are competențele legale pentru o interdicție eficace.

Numeroase personalități, printre care solista belgiană Angele și fostul prim-ministru francez Gabriel Attal au distribuit în mai 2025 o petiție prin care cereau ca UE să interzică tratamentele nefundamentate științific cu scopul de a schimba orientarea sexuală a persoanelor cu orientări sexuale din categoriile menționate.

Terapiile de conversie pornesc de la premisa că homosexualitatea, de exemplu, ar fi o boală, iar cei care le propun susțin că pot modifica orientarea sexuală sau identitatea de gen a unei persoane.

Von der Leyen: Terapiile de conversie nu își au locul în UE

Astfel de practici „nu își au locul în Uniunea noastră”, a subliniat președinta CE, Ursula von der Leyen, care a apărut miercuri lângă un drapel LGBT+.

La rândul ei, Hadja Lahbib, comisar european pentru egalitate, a afirmat că „este o practică rușinoasă, este o practică inacceptabilă, nu este vorba de îngrijiri, este o violență mascată. Nimeni nu trebui să treacă prin asta”.

Comisia Europeană a luat însă decizia având în vedere eventualele blocaje judiciare și încălcarea prerogativelor statelor membre. În locul unei intervenții directe, Bruxellesul a promis miercuri că va prezenta anul viitor un text care va recomanda celor 27 de țări din UE să interzică terapiile de conversie, fără a le obliga să instituie interdicții.

Eurodeputata Melissa Camara, care este lesbiană, a apreciat că reacția Comisiei merge „în direcția corectă”, dar este „prea timidă” ținând cont de „daunele și traumatismele provocate de aceste practici”.

În prezent, terapiile de conversie sunt complet interzise în opt state din Uniune - Belgia, Cipru, Franța, Germania, Grecia, Malta, Portugalia și Spania.