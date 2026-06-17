Europarlamentarul Mircea Hava, despre războiul din PNL: „Dacă aș ști cine câștigă, aș face un pariu ca la Campionatul Mondial”

sursa foto: Mircea Hava / Facebook

Europarlamentarul PNL Mircea Hava, prezent la Strasbourg pentru sesiunea plenară, a comentat miercuri, în direct la Antena 3 CNN, frământările din partidul său – cu ironie, detașare și câteva săgeți bine plasate la adresa colegilor din Alba.

Hava a recunoscut de la bun început că nu are informații din interior despre ce se decide la București.

„Sunt la fel de bine informat ca oricare alt membru de partid al PNL-ului care nu face parte din conducere. Mă informez exact din ceea ce spuneți dumneavoastră”, a spus europarlamentarul, fără să pară deranjat de asta.

Întrebat cum se vede de la Strasbourg „meciul” din PNL, Hava a continuat pe același ton: „Nimeni nu poate să vadă un meci atât de lung. Sunt prea multe prelungiri. Însă știți că prelungirile nu sunt atât de multe”.

La întrebarea directă despre cine câștigă, răspunsul a venit tot în cheie amuzată: „Oh, Dumnezeule, dacă aș ști asta, aș face un pariu ca la Campionatul Mondial. Nu am informații. Informațiile sunt și pro, și contra. Dacă mă întrebați pe mine cine aș vrea să câștige, pot să vă spun: aș vrea să se termine odată cu meciul ăsta”.

Mai puțin diplomat a fost când a vorbit despre colegii din filiala Alba.

„Acum se vorbește foarte mult de trădători. Ei fiind unii care au practicat chestiunea asta și o au în sânge, mai demult nu se numeau trădări, li se spunea altfel. Însă acum, dacă vorbim de prezent, ei țin cu cine este la putere. Dacă mâine câștigă Veștea – eu spun «dacă», pentru că sunt foarte multe variante – se vor alinia în spatele lui Veștea”, a afirmat Hava.

Europarlamentarul a vorbit și despre propria sa poziție în PNL.

„Eu, de la Cîțu încoace, am fost într-un fel de dizidență. Am spus ceea ce, cu siguranță, ar fi trebuit să se spună înainte. Însă dacă spuneam înainte, cum să vă spun, execuția era mai rapidă. Și atunci am spus-o mai încoace, ca să mai amân”, a explicat el.

Întrebat dacă ar accepta un post în guvernul lui Veștea, Hava a răspuns scurt: „Vin în vizită. Dacă îmi dă o cafea...” A adăugat, totuși, că singura funcție care l-ar atrage ar fi una legată de reformă administrativă. „Lucrurile se vor întâmpla când vom discuta măcar pe baza a 50% din calitățile unui om legate de meritocrație, de ceea ce știe să facă. În momentele alea o să putem să alegem o cale bună. Deocamdată se discută cu totul și cu totul altceva și am înțeles că nu numai la PNL, ci cam peste tot”, a conchis europarlamentarul.