Bolojan convoacă Congresul PNL ca să-l excludă pe Veștea. Surse: La congres, Vestea vrea să candideze la șefia PNL

Ilie Bolojan a calificat desemnarea lui Adrian Veștea ca premier drept o tentativă de a rupe PNL. Foto: Hepta

PNL convoacă, miercuri, Congresul partidului pentru ziua de duminică, pentru a fi excluși din partid Adrian Veștea și ceilalți liberali care vor vota guvernul În Parlament. Însă, la același Congres, Adrian Vestea intenționează să candideze pentru președinția PNL și să îl înfrunte pe Ilie Bolojan, au declarat miercuri pentru Antena 3 CNN surse din tabăra premierului desemnat.

Potrivit surselor citate, scenariul luat în calcul de susținătorii lui Adrian Veștea este ca acesta să intre în cursa pentru conducerea PNL după ce ar fi învestit în funcția de premier.

Liberalii se reunesc online miercuri, la ora 16.00, într-o ședință în care urmează să discute situația creată de Adrian Veștea.

Potrivit surselor politice, BPN al PNL va convoca pentru vineri Consiliul Național, iar acesta ar urma să convoace Congresul extraordinar al partidului pentru duminică.

La Congresul extraordinar al PNL ar urma să fie supusă la vot excluderea lui Adrian Veștea din partid, după ce acesta a mers mai departe cu mandatul de premier desemnat, deși conducerea liberală i-a cerut să renunțe.

În același timp, surse apropiate premierului desemnat susțin că, dacă va ajunge premier, Adrian Veștea vrea să candideze pentru președinția PNL și să îl înfrunte pe Ilie Bolojan. Astfel, la congres, Vestea va veni cu o moțiune pentru șefia partidului și cu echipa lui de prim-vicepreședinți și vicepreședinți.

În prezent, PNL este împărțit între conducerea actuală, care îl susține pe Ilie Bolojan, și gruparea care consideră că Adrian Veștea ar putea relansa partidul dacă va reuși să obțină voturile necesare pentru instalarea Guvernului.