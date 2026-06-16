PNL anunţă că Adrian Veştea "este în afara partidului": "Formula propusă de el duce la formarea unui guvern condus de PSD"

PNL îi transmite lui Veștea că e în afara partidului în timp ce își negociază sprijinul pentru Guvern. Foto: Agerpres

Partidul Național Liberal susține marți, într-un comunicat de presă, că Adrian Veștea se situează în afara partidului, după ce a continuat demersul privind formarea unui guvern, deși Biroul Politic Național adoptase decizii împotriva acestei variante.

Într-un comunicat transmis de Biroul de presă al PNL, liberalii afirmă că desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea unui guvern s-a făcut fără aprobarea forurilor statutare ale partidului și cu încălcarea Statutului PNL.

PNL susține că, în ședința Biroului Politic Național din 15 iunie, au fost adoptate decizii obligatorii privind poziția partidului în actualul context politic. Potrivit liberalilor, aceste hotărâri trebuie respectate de toți membrii partidului.

„Prin continuarea acestui demers împotriva hotărârilor adoptate de Biroul Politic Național, Adrian Veștea se situează în afara Partidului Național Liberal”, se arată în comunicatul PNL.

Liberalii consideră că „formula de guvernare propusă de Adrian Veștea ar duce, în realitate, la formarea unui guvern condus și susținut de PSD”, variantă care contravine deciziilor luate de conducerea partidului.

PNL reamintește că Biroul Politic Național a votat cu o majoritate clară împotriva participării PNL la un guvern cu PSD, împotriva susținerii unui guvern condus de Adrian Veștea și pentru solicitarea adresată acestuia de a-și depune mandatul de premier desemnat.

Potrivit PNL, decizia împotriva participării la un guvern cu PSD a fost adoptată cu 39 de voturi pentru, 10 împotrivă și 4 abțineri. De asemenea, 41 de membri ai BPN au votat împotriva susținerii unui guvern condus de Adrian Veștea, iar 39 au votat pentru solicitarea ca acesta să își depună mandatul.

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat, după ședința Biroului Politic Național al PNL, că nu intenționează să își depună mandatul, precizând că România are nevoie de stabilitate și de un guvern funcțional. Același punct de vedere l-a transmis și marți.