400 de pisici au fost salvate în Vietnam. Animalele fuseseră furate de la stăpânii pentru a fi mâncate

2 minute de citit Publicat la 16:40 17 Iun 2026 Modificat la 16:46 17 Iun 2026

Peste 400 de pisici care urmau a fi sacrificate pentru consum au fost salvate în Vietnam, după ce poliția și autoritățile locale au reușit să destructureze o rețea specializată în furtul de animale domestice, informează BBC.

Astfel, polițiștii au arestat 9 persoane din cadrul „unui grup de crimă organizată specializat în furtul de pisici”, conform unui comunicat publicat în publicația oficială a poliției din Ho și Min.

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Pe lângă cele 400 de pisici, polițiștii vietnamezi au mai descoperit alte 80 de animale moarte și care erau ținute la congelat, în cadrul unor raiduri făcute în provinciile Ty Ninh și în orașul Ho Și Min - cel mai mare și populat oraș din Vietnam. Alte 21 de pisici au fost capturate într-o altă facilitate nefăcută publică de autorități.

În Vietnam consumul de câini și pisici este legalizat, însă cei care vând astfel de carne au nevoie de un permis special.

Poliția vietnameză i-a localizat pe membrii grupării pe 11 iunie, în urma unei investigații care a pornit de la mai multe sesizări de furturi de pisici în Ho Și Min.

Suspecții reținuți de poliție au recunoscută că prindeau pisici în sudul Vietnamului de trei ani.

În jur de 40 de pisici au fost deja returnate stăpânilor lor.

ping and collecting cats across southern Vietnam over the past three years, police said. According to investigators, the suspects allegedly transported stolen cats to holding facilities before selling them on to traders, with transactions taking place every two to three days.

Around 40 of the stolen cats have since been reunited with their owners, Humane World for Animals said in a statement on Tuesday.

În jur de 5 milioane de câini și un milion de pisici sunt capturate, furate și traficate pentru consum alimentar în Vietnam în fiecare an, conform organizației Humane World for Animals.