Cătălin Predoiu şi-a dat demisia din funcţia de primvicepreşedinte PNL. Congresul partidului, convocat pentru duminică

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne. Sursa foto: Agerpres

Cătălin Predoiu şi-a dat demisia din funcţia de primvicepreşedinte al PNL. Demisia a fost anunţată, miercuri, de Ilie Bolojan, în şedinţa BPN al PNL.

În aceeaşi şedinţă s-a stabilit convocarea Congresului PNL, duminică, la Romexpo. La Congres, Ilie Bolojan doreşte să îl excludă din partid pe Adrian Veştea, care este încă primvicepreşedinte al partidului, dar şi pe acei liberali care ar vota pentru guvernul Veştea în Parlament.

La acelaşi Congres, Adrian Veştea doreşte să îşi depună candidatura pentru preşedinţia PNL, cu o listă de conducere completă - primvicepreşedinţi şi vicepreşedinţi.

La Congres ar urma să fie modificat Statutul PNL, astfel încât candidatura la şefia partidului să se facă pe bază de moţiune. Va fi modificată şi structura de conducere a PNL, prin reducerea numărului de primvicepreşedinţi de la 4 la 1. Biroul Executiv ar urma să fie eliminat dintre forurile de conducere ale PNL.

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