Bloomberg: Peste un sfert din maşinile care se vor vinde, în 2026, în toată lumea, vor fi electrice

Bloomberg: Peste un sfert din maşinile care se vor vinde, în 2026, în toată lumea, vor fi electrice. Foto: Getty Images

Peste un sfert (27%) din maşinile vândute la nivel global în 2026 vor fi electrice (EV), conform unui raport realizat de analiştii de la BloombergNEF, faţă de un nivel de 9% în urmă cu cinci ani, în timp ce până în 2035 mai mult de jumătate (52%) din autoturismele vândute la nivel mondial vor fi electrice, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres.

Continuarea avansului vânzărilor vine pe fondul scăderii preţurilor bateriilor litiu-ion, a modelelor mai accesibile EV şi a majorării cererii pe pieţele emergente. În plus, războiul din Iran a dus la creşterea preţurilor la benzină şi motorină, sporind interesul consumatorilor pentru achiziţionarea EV, deşi încă e greu de dovedit o legătură clară în viitorul apropiat cu majorarea vânzărilor EV, apreciază analiştii.

China continuă să aibă cea mai ridicată pondere pe piaţa globală a vehiculelor electrice. Acum, vânzările EV pe piaţa chineză sunt responsabile pentru aproape două treimi (64%) din totalul vânzărilor de maşini.

Aproape jumătate din totalul vânzărilor de maşini noi în Singapore au fost reprezentate anul trecut de modelele electrice. Urmează Vietnam (cu o pondere de 39%) şi Thailanda (27%). În doar un an, vânzările EV în Turcia au crescut cu peste 50%, 22% din totalul vânzărilor de maşini noi fiind electrice.

Maşinile din China se vând bine în Singapore şi Thailanda

în Singapore şi Thailanda, modelele EV de la mărcile chineze au stimulat adoptarea vehiculelor electrice. Anul trecut, mărcile din China au fost responsabile pentru 88% din toate EV vândute în Thailanda. În Vietnam,vânzările EV aproape s-au dublat în 2025, producătorul intern VinFast fiind responsabil pentru 98% din total. Similar, în Turcia producătorul intern Togg a fost al doilea mare brand EV în 2025, după grupul chinez BYD.

Analiştii apreciază că accesibilitatea rămâne un factor cheie pentru adoptarea vehiculelor electrice pe plan global. pe marile pieţe auto din Europa - Germania, Italia şi Marea Britanie - vehiculele pur electrice (BEV) încă sunt cu 17% mai scumpe decât vehiculele concurente cu combustie (ICE).

"În timp ce adoptarea vehiculelor electrice continuă să avanseze pe plan global, ritmul tranziţiei devine din ce în ce mai inegal pe pieţe, în urma schimbării politicilor din SUA şi a pieţei mature din China. În pofida acestor evoluţii, este încurajator să vedem că tendinţa pe termen mai lung spre electrificare rămâne intactă, pe fondul îmbunătăţirii calităţii EV, a scăderii costurilor cu bateriile şi a majorării cererii pe pieţele emergente", a apreciat Aleksandra O'Donovan, director în cadrul BloombergNEF.

Analiştii se aşteaptă ca anul acesta să fie vândute pe plan global peste 23 milioane EV, un avans de 11% faţă de 2025. Pieţele emergente, inclusiv Asia de Sud-Est şi America Latină, ar urma să înregistreze creşteri rapide, atât datorită producţiei interne cât şi a succesul mărcilor din China.