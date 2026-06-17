"Economia verde" a ajuns la valoarea de piaţă record de 10.000.000.000.000 de dolari

"Economia verde", respectiv afacerile tuturor companiilor listate la bursă care generează venituri din soluţii climatice, a ajuns la o valoare de piaţă record de 10.000 de miliarde de dolari. Foto: Getty Images

"Economia verde", respectiv afacerile tuturor companiilor listate la bursă care generează venituri din soluţii climatice, a ajuns la o valoare de piaţă record de 10.000 de miliarde de dolari, scrie Bloomberg.

Potrivit unui raport publicat miercuri de London Stock Exchange Group Plc., veniturile legate de produsele şi serviciile de mediu au urcat anul trecut până la 5.500 miliarde de dolari, şi au înregistrat cel mai rapid ritm de creştere de după 2022.



Investitorii au recompensat şi ei această creştere. Potrivit LSEG, companiile care obţin peste 20% din veniturile lor din activităţi ecologice au depăşit performanţa generală a pieţei de capital. În 2025 indicele S&P Global Clean Energy Transition a crescut cu peste 80%, mai mult decât dublu faţă de randamentul indicelui bursier S&P 500.



În ciuda intensificării tensiunilor geopolitice şi a revizuirii obiectivelor climatice în unele mari economi, în frunte cu SUA, industriile verzi s-au dovedit remarcabil de rezistente. Acest lucru se datorează, parţial, faptului că tranziţia energetică intră într-o nouă fază, impulsionată atât de securitate şi competitivitate economică, cât şi de decarbonizare, se arată în raportul LSEG, scrie Agerpres.



Pentru investitorii care anterior au dat greş cu acţiunile verzi, creşterea recentă a industriei ar trebui să îi încurajeze să îşi reevalueze expunerea, a declarat Jaakko Kooroshy, directorul departamentului de cercetare a investiţiilor durabile de la LSEG.



"Economia verde" este definită de LSEG drept acea proporţie din veniturile companiilor generată din soluţii de mediu, de la energie regenerabilă şi apă curată până la eficienţă energetică şi reciclare. LSEG a evaluat expunerea veniturilor pe afacerile verzi a peste 21.000 de companii din întreaga lume.



Totodată, LSEG a examinat şi fuziunile şi achiziţiile, despre care a spus că "devin un mecanism din ce în ce mai critic pentru accelerarea tranziţiei către emisii reduse de carbon". Fuziunile şi achiziţiile legate de activităţi verzi au totalizat 4.100 miliarde de dolari în ultimul deceniu, reprezentând aproape 13% din valoarea totală a tranzacţiilor globale, potrivit LSEG.



Tranzacţiile au continuat şi în acest an, în frunte fiind decizia NextEra Energy Inc. de a plăti aproximativ 67 de miliarde de dolari în acţiuni pentru Dominion Energy Inc. Tranzacţia propusă ar crea "unul dintre cei mai mari giganţi ai energiei verzi din America de Nord", a spus Kooroshy. "Nu este un jucător 100% verde, dar ia naştere o companie uriaşă cu activităţi în domeniul energiei verzi", adaugă Kooroshy. Împreună, NextEra şi Dominion ar genera venituri de peste 15,9 miliarde de dolari din energie eoliană, fotovoltaică, nucleară şi stocarea în baterii, a declarat LSEG. Aceasta ar reprezenta aproximativ 36% din veniturile totale ale companiei combinate.