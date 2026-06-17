Dan Dungaciu spune că AUR nu va vota Guvernul Veștea: „Nu există nicio șansă”

Dan Dungaciu. sursa foto: Agerpres

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a afirmat joi, la Antena 3 CNN, că „nu există nicio șansă să votăm guvernul Veștea”. El a adăugat că, acum, „direcția occidentală a României depinde de cei pe care toți i-au considerat neoccidentali, extremiști”.

„Direcția occidentală a României depnide de cei pe care toți i-au considerat neoccidentali, extremiști, iar Președintele a spus că nu va valida un guvern votat de AUR. Lucrurile stau atât de prost și de jalnic, iar soluția noastră, pe care am tot propus-o, sunt alegerile anticipate. Nu poți să te încurci în halul ăsta în principii morale sau mai știu eu ce principii. Deci, pentru orice om cu bun-simț, iertați-mă, soluția sunt alegerile anticipate.

Nu există vreo solicitare oficială făcută către partid (n.r. - de negociere). Când vrei să cauți un partid, îl cauți oficial, nu neoficial. Nu există nicio discuție din punctul ăsta de vedere, nu există vreo decizie. Din punctul meu de vedere, nu există nicio șansă să votăm Guvernul. Ne-am asumat opoziția politică. Poziția noastră nu s-a modificat”, a spus Dungaciu.

El a adăugat că parlamentarii fie vor spune „prezent, nu votez”, fie vor ieși din sală.

„Noi am spus foarte clar că vom fi prezenți, dar nu votăm, sau pur și simplu ieșim din sală.

Cei care au guvernat cu PSD-ul ani de zile... Noi nu am guvernat niciodată. Deci toată această discuție despre fecioarele care tocmai au ieșit din bordel și dau lecții e un pic cam mult. Politica românească a funcționat așa cum a funcționat până în prezent. Marea problemă a politicii românești e asta: dacă în bordel vorbești de norme și principii, nu mai funcționează, pentru că sunt toți încurcați.

Parlamentarii noștri vor ieși din sală sau vor fi prezenți și nu vor vota”, a afirmat el.

Liderul AUR, Petrișor Peiu, a declarat miercuri la Antena 3 CNN că partidul din care face parte nu va vota Guvernul Veștea și că decizia este una finală. Cu toate acestea, afirmă că „se pot întâmpla accidente”, în sensul că există șanse ca anumiți parlamentari să își dea totuși votul.

Adrian Veștea a ignorat ultimatumul dat de conducerea PNL în urma ședinței tensionate de luni seară. BPN al PNL a votat pentru solicitarea ca Veștea să-și depună mandatul până marți la ora 10:00, riscând în caz contrar excluderea din partid.

Pe de altă parte, UDMR a anunțat marți că nu va face parte dintr-un guvern cu Adrian Veștea premier. Legat de o eventuală susținere în Parlament, deputatul UDMR Csoma Botond a declarat că partidul va lua o hotărâre finală în forurile statutare dar „recomandare e să nu îl votăm”.

Decizia UDMR luată marți dimineață de a nu intra în Guvernul Veștea și de a recomanda parlamentarilor UDMR să nu voteze executivul complică misiunea lui Adrian Veștea de a strânge o majoritate parlamentară. Premierul desemnat poartă discuții cu grupurile parlamentare mici din Parlamentul României: PACE, POT și Uniți pentru România, urmând și discuțiile cu PSD. Potrivit unor surse din conducerea PNL, Veștea s-ar baza pe aproximativ 24 de parlamentari care sunt gata să încalce decizia partidului și să voteze guvernul.