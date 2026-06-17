Rupe Veștea voturi de la AUR pentru Guvern? Peiu anunță care sunt condițiile: Să își înghită limba și să își ceară scuze

AUR spune că nu va vota Guvernul Veștea. Foto: Agerpres

Liderul AUR, Petrișor Peiu, a declarat miercuri la Antena 3 CNN că partidul din care face parte nu va vota Guvernul Veștea și că decizia este una finală. Cu toate acestea, afirmă că „se pot întâmpla accidente”, în sensul că există șanse ca anumiți parlamentari să își dea totuși votul.

ACTUALIZARE. Ulterior, Petrișor Peiu a făcut o postare pe contul de Facebook în care le pune condiții lui Nicușor Dan și „clonele sale” pentru a obține un vot de la AUR: să își ceară scuze și să ia măsuri precum reducerea TVA sau indexarea pensiilor.

„Dacă vreodată Nicușor Dan sau clonele sale (fie ca se numesc Tomac, Veștea sau oricum altfel) vor vrea să ceară vreun vot de la AUR, să facă bine și sa își înghită limba înainte de a ne cataloga drept ,,extremisti", ,,anti-europeni", ,,anti-occidentali" sau cu orice altă expresie din această clasă.

Apoi ar face bine să își ceară scuze celor aproape 2 milioane de votanți AUR, pe care i-au batjocorit în fel și chip în ultimii cinci ani.

Apoi să învețe câteva lucruri simple de la noi:

- TVA de 19% cota standard

- impozit pe dividende de 8%

- pragul pentru microintreprinderi de 500 000 euro

- indexarea pensiilor

- educația prioritară față de Ucraina

- amânarea decarbonizării minim 10 ani!

Valabil și pentru cei din tabăra Bolojan!”, a scris Peiu, în postarea sa.

Petrișor Peiu: Nu s-a schimbat nimic peste noapte, v-aș ruga să vă uitați exact pe declarația a domnului Murad. Dânsul spune două chestiuni importante, lăsând lan o parte aprecierile corecte pe care le face privind faptul că noi am fost tratați cu ură și de Nicușor Dan și de premierii desemnați. Domnul Murad spune nu putem vota un program de guvernare care este același cu programul Bolojan.

Jurnalist: Dacă se schimbă, luați în calcul să votați acest guvern?

Petrișor Peiu: Nu putem lua în calcul să votăm un guvern care este condus de un premier desemnat împotriva logicii democratice și nu putem lua un calcul să votăm un guvern care vine cu același program de guvernare, nu se poate așa ceva.

E decizia finală pe care ați luat-o în AUR?

Petrișor Peiu: Bineînțeles, am luat-o, am anunțat-o de câteva zile, nu ne întoarcem, suntem oameni serioși și previzibili.

Excludeți ca un parlamentar AUR să voteze guvernul Veștea?

Petrișor Peiu: Eu nu știu ce fac toți cei 90 de parlamentari. Vă spun cu o probabilitate de 95% că nu va fi niciun vot de la noi pentru guvernul Veștea. Eu vă garantez că procentul nu va ajunge la 50%, vă îmbătați cu apă rece, nu va fi niciun vot de la AUR.

Care sunt rezervele când spuneți 95%, restul procentelor la ce fac referire?

Petrișor Peiu: Nu am niciun semnal, dar se pot întâmpla accidente tot timpul. Și când merg pe stradă zic că nu pățesc nimic dar mă poate călca o mașină.

Ce șanse are acets guvern să treacă?

Petrișor Peiu: Dacă toate partidele își respectă tot ce au declarat are zero șanse.

Cu George Simion ați vorbit?

Petrișor Peiu: Da, chiar și azi dimineață.

L-a contactat cineva, Veștea?

Petrișor Peiu: Nu, bineînțeles că nu.

De la PSD v-a contactat cineva?

Petrișor Peiu: Noi tot timpul vorbim cu cei de la alte partide, dar dacă mă întrebați dacă m-a contactat cineva să ne ceară voturile, răspunsul este nu.

Grindeanu a vorbit cu Simion în ultimele 24 de ore?

Petrișor Peiu: Nu știu așa ceva, dar eu am vorbit cu domnul Simion și noi nu avem modificări de plan. Credeși că un guvern care are 20% din Parlament votează un guvern în care nu e reprezentat?

Dacă vor exista parlamentari AUR care vor vota guvernul Veștea, ce se întâmplă cu ei, vor fi excluși?

Petrișor Peiu: Probabil, dar asta nu pot să vă răspund acum, cu certitudine nu vor exista astfel de parlamentari.

Ultimele calcule: de câte voturi de la AUR are nevoie Veștea

Adrian Veştea ar putea să depună miercuri lista de miniştri şi programul de guvernare. Premierul desemnat a anunțat că vrea un Cabinet cu oameni din PSD şi PNL dar are în vedere şi nume care ar fi trebuit să fie în Guvernul Tomac.

Adrian Veştea a spus că nu exclude niciun partid din calculul voturilor pentru învestirea guvernului, inclusiv AUR. El afirmă că se raportează la toţi parlamentarii care au deschidere şi că nu este corect, din punct de vedere democratic, să ridice bariere în acest sens. Veştea precizează că nu are promisiuni ferme, dar că negocierile purtate de colegii săi din diverse grupuri parlamentare îl fac optimist.

Numărul maxim de voturi pe care îl poate obține Adrian Veștea, fără UDMR, se apropie de 217, în condițiile în care ar vota toți parlamentarii PSD, ai minorităților naționale, și din gurpurile PACE, UPR și POT, precum și 24 de parlamentari PNL.

Veștea mai are nevoie de 15 voturi de la SOS și AUR, în condițiile în deputatul AUR Mohammad Murad a declarat că va vota guvernul acestuia.