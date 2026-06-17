„Nu, mulțumesc”. Omul care a prezis criza din 2008 spune de ce nu este deloc interesant de acțiunile SpaceX și în ce a investit el

Investitorul american Michael Burry, celebru după ce a prevăzut prăbușirea pieței imobiliare din SUA în 2008. Foto: GettyImages

Michael Burry, investitorul american devenit cunoscut în toată lumea după ce a prevăzut prăbușirea pieței imobiliare din SUA în 2008, spune că nu este deloc interesat de acțiunile extrem de populare ale SpaceX.

SpaceX s-a listat la bursă săptămâna trecută, în cel mai mare IPO din istoria pieței, iar acțiunile sale au crescut puternic de atunci, urcând de la prețul inițial de 135 de dolari pe acțiune la 202 dolari la închiderea ședinței de marți, o creștere de 50% în doar trei zile de tranzacționare.

Într-o postare de marți pe Substack, Burry și-a actualizat urmăritorii cu privire la portofoliul său de acțiuni și a spus că, pentru moment, nu va paria nici pentru, nici împotriva companiei aerospațiale a lui Elon Musk, potrivit Business Insider.

Burry a prezentat detalii despre mai multe opțiuni „put” care i-ar permite să parieze împotriva acțiunilor SpaceX, spunând că a fost „tentat”, dar că nu se va implica.

„Nu, mulțumesc”, a scris el.

„Nu sunt implicat în SpaceX în acest moment. Nici short și nici, hmm, long”, a scris Burry, într-o aluzie ironică la rezervele pe care le-a avut de mult timp față de companie.

Burry a pus sub semnul întrebării evaluarea potențială a SpaceX înainte de IPO, spunând la începutul lunii iunie că nu crede că firma valorează 1.000 de miliarde de dolari.

„Nimic din acel formular S-1 nu sugerează că ar valora 1.000 de miliarde de dolari, cu atât mai puțin 2.000 de miliarde”, a scris el atunci într-o discuție cu abonații pe Substack.

„La o capitalizare bursieră de 2,8 TRILIOANE de dolari, SpaceX, care este în esență o companie spațială relativ mică, un operator de telecomunicații de nișă, o companie de social media plină de probleme și un fel de CoreWeave în variantă redusă, are venituri totale de sub 20 de miliarde de dolari”, a scris Burry marți.

Deși Burry nu tranzacționează opțiuni pe SpaceX, după cum a scris Joe Ciolli de la Business Insider în buletinul său informativ „First Trade”, mulți investitori o fac.

Peste 1,6 milioane de contracte de opțiuni au fost tranzacționate marți, în prima zi în care acestea au fost disponibile. Acesta este un volum de aproape cinci ori mai mare decât precedentul record pentru prima zi după IPO-ul Facebook din 2012.

Comparațiile lui Burry privind valoarea SpaceX

Burry și-a continuat postarea de pe Substack prezentând o listă lungă de lucruri care, pe hârtie, valorează mai puțin decât SpaceX. Printre acestea se numără economiile Rusiei, Canadei și Italiei.

„Capitalizarea bursieră a SpaceX i-ar putea cumpăra pe Page, Brin, Bezos, Zuckerberg, Ellison, Arnault, Huang, Buffett și Ortega și tot ar mai rămâne cu 1.000 de miliarde de dolari. Aceștia sunt ocupanții locurilor 2–10 în clasamentul celor mai bogați oameni din lume, după Elon”, a scris el, adăugând că valoarea companiei ar putea „cumpăra toate companiile aerospațiale și de apărare din SUA și ar mai rămâne bani pentru a cumpăra toate companiile miniere de aur și toate companiile aeriene din lume”.

Apoi a făcut o comparație între SpaceX și Warren Buffett, observând că averea personală a lui Musk este acum mai mare decât întreaga capitalizare bursieră a Berkshire Hathaway.

„Berkshire Hathaway a fost depășită de două ori și jumătate în doar trei zile. Berkshire Hathaway, construită cu migală de-a lungul a două vieți care au traversat câte un secol. Cei mai mari doi investitori ai vremurilor noastre”, a scris Burry, referindu-se la Buffett și la fostul său partener apropiat, Charlie Munger.

Burry a devenit celebru după ce pariul său inspirat împotriva bulei imobiliare de la mijlocul anilor 2000 a fost transpus în cartea și filmul „The Big Short”.

Cunoscut pentru predicțiile sale sumbre privind prăbușiri ale piețelor și recesiuni, el a trecut de la administrarea unui fond speculativ (hedge fund) la scrierea despre investițiile sale personale pe Substack, la sfârșitul anului trecut.

Comentariile lui Burry despre SpaceX au făcut parte dintr-o actualizare mai amplă a portofoliului său de acțiuni, în cadrul căreia le-a spus urmăritorilor că și-a mărit deținerile în platforma chineză de comerț electronic Alibaba și în compania farmaceutică veterinară Zoetis.