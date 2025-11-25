Omul care a prezis criza din 2008 spune că o companie va prevesti prăbușirea bursei: „Azi există 'cinci călăreți' ai boom-ului AI”

Investitorul american Michael Burry, celebru după ce a prevăzut prăbușirea pieței imobiliare din SUA în 2008. Foto: GettyImages

Investitorul american Michael Burry, celebru după ce a prevăzut prăbușirea pieței imobiliare din SUA în 2008, compară boomul AI din prezent cu cel de la începutul anilor 2000. Acesta vorbește despre asemnările dintre Cisco și prăbușirea dotcom de la sfârșitul anilor '90 și o companie tehnologică cheie de astăzi, scrie revista Fortune.

În prima sa postare pe Substack, publicată duminică, Burry a numit boom-ul inteligenței artificiale o „nebunie glorioasă”, menționând Nvidia ca un prevestitor al momentului în care se așteaptă ca bula industriei să se spargă.

„Nebunia aduce bani. Distrugerea creativă și nebunia frenetică sunt exact motivul pentru care SUA sunt centrul inovației în lume”, a spus Burry. „Companiilor li se permite să inoveze până la autodistrugere. Iar altele apar încontinuu pentru a face același lucru. Uneori, noua companie este aceeași companie, doar că îndreptată în altă direcție”, spune Burry.

În timpul boom-ului dotcom, a spus Burry, industria tehnologică a fost definită de „companii cu capitalizare mare extrem de profitabile, printre care se numărau așa-numiții „Cei Patru Călăreți” ai epocii - Microsoft, Intel, Dell și Cisco”. În mod similar, există cinci călăreți listați la bursă ai actualului boom al inteligenței artificiale, potrivit lui Burry: Microsoft, Google, Meta, Amazon și Oracle.

În mod special, Burry a evidențiat Cisco ca fiind compania aflată în fruntea exploziei bulei dotcom. Acțiunile companiei de tehnologie au crescut cu 3.800% între 1995 și 2000, devenind cea mai valoroasă companie din lume, cu o capitalizare de piață de aproximativ 560 de miliarde de dolari. Acțiunile firmei de tehnologie s-au prăbușit la începutul mileniului, scăzând cu peste 80%.

Astăzi, susține Burry, istoria se repetă odată cu boom-ul inteligenței artificiale: „Și încă o dată există un Cisco în centrul tuturor acestor lucruri, cu târnăcoape și lopeți pentru toți și cu viziunea extinsă care o însoțește”, a spus Burry. „Numele său este Nvidia.”

Burry a publicat o serie de postări X care pun la îndoială evaluările în creștere ale companiilor de inteligență artificială, în special Nvidia.

Similar cu capitalizarea de piață record a Cisco de acum 25 de ani, Nvidia s-a impus ca fiind cea mai valoroasă companie din lume astăzi, cu o valoare de aproximativ 5 trilioane de dolari. Creșterea valorii companiei a îngrijorat-o și pe Lisa Shalett, directorul de investiții al Morgan Stanley Wealth Management, care a declarat pentru Fortune în septembrie că este îngrijorată de „momentul Cisco” al industriei în următoarele 24 de luni.

Ea a spus că firmele de tehnologie din jurul Nvidiei „încep să se împletească”, firmele creând o buclă circulară de finanțare. De exemplu, Nvidia s-a angajat să investească 100 de milioane de dolari în OpenAI în septembrie și a anunțat săptămâna trecută că va investi 10 miliarde de dolari în Anthropic. În schimb, Anthropic va investi 30 de miliarde de dolari pentru a-și scala modelul de inteligență artificială Claude pe platforma cloud Azure de la Microsoft, bazată pe Nvidia. Investițiile continue au creat, în fapt, o masă gigantică de companii de inteligență artificială care își transmit aceleași miliarde de dolari între ele.