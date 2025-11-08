Michael Burry, omul care a prezis criza din 2008, și-a pariat cea mai mare parte din avere împotriva AI

1 minut de citit Publicat la 16:00 08 Noi 2025 Modificat la 16:11 08 Noi 2025

Acesta a cumpărat opțiuni put în valoare de 187,6 milioane de dolari împotriva gigantului Nvidia și de 912 milioane de dolari împotriva Palantir Technologies. Foto: Profimedia Images

Michael Burry, celebrul investitor care a anticipat colapsul pieței imobiliare americane din 2008 și a inspirat filmul „The Big Short”, mizează acum împotriva companiilor de inteligență artificială, potrivit CNN.

Potrivit documentelor depuse la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC), fondul său — Scion Asset Management — a cumpărat opțiuni put (pariuri că prețul acțiunilor va scădea) în valoare de 187,6 milioane de dolari împotriva gigantului Nvidia și de 912 milioane de dolari împotriva Palantir Technologies.

Mișcarea vine pe fondul temerilor tot mai mari privind o „bulă AI”, după luni de creșteri spectaculoase în sectorul tehnologic. Indicii bursieri americani au înregistrat marți scăderi semnificative: Nasdaq Composite a pierdut 2,04%, iar S&P 500 a coborât cu 1,17%.

Burry a reapărut săptămâna trecută pe platforma X (fostul Twitter) cu un mesaj criptic:

„Uneori, vedem bule. Uneori, putem face ceva în privința lor. Alteori, singura mișcare câștigătoare este să nu joci deloc.”

Câteva zile mai târziu, fondul său a confirmat pariurile împotriva celor mai populare acțiuni din domeniul AI.

Analiștii spun că intervenția lui Burry a amplificat îngrijorările privind evaluările exagerate ale companiilor de tehnologie. „După un raliu atât de puternic, o corecție era inevitabilă. Declarațiile lui Burry au pus doar gaz pe foc”, a explicat Angelo Zino, analist la CFRA Research.

Deși Burry a mai făcut predicții greșite în ultimii ani, opiniile sale continuă să aibă greutate pe Wall Street.

Între timp, Palantir a pierdut aproape 8% din valoare marți, cea mai mare scădere din august, iar Nvidia a înregistrat o corecție de aproape 4%.

CEO-ul Palantir, Alex Karp, a reacționat dur la criticile venite din partea investitorilor:

„Cei care pariază împotriva noastră sunt nebuni. De fiecare dată când ne subestimează, muncim de trei ori mai mult ca să-i facem mai săraci.”