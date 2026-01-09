Amazon le oferă managerilor o nouă modalitate de a „vedea” angajații care nu petrec destul timp la birou. Totul le apare pe ecran

Sediu Amazon din SUA. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Amazon își dotează managerii cu noi indicatori performanți pentru a-și monitoriza subordonații, printr-un tablou de bord care urmărește nu doar dacă angajații vin la birou, ci și câte ore petrec acolo, potrivit unui document intern obținut de Business Insider.

Această măsură marchează o intensificare a supravegherii angajaților „white-collar” (din birouri) la gigantul de comerț electronic și cloud computing. Anul trecut, Amazon a implementat una dintre cele mai stricte politici de revenire la birou (RTO) din industrie, cerând majorității angajaților să lucreze de la birou cinci zile pe săptămână. Acum, managerii au o modalitate de a identifica — și potențial de a confrunta — angajații care nu respectă aceste așteptări.

Tabloul de bord actualizat, care a început să fie implementat în decembrie, permite managerilor și departamentului HR să vadă cât de des vin angajații la birou, cât timp rămân acolo și locațiile în care lucrează. Acesta se actualizează zilnic la ora 17:00 (ora Pacificului) și urmărește aceste date pe o perioadă mobilă de opt săptămâni.

Sistemul semnalează trei tipuri de angajați:

„Low-Time Badgers”, definiți ca angajați a căror durată mediană săptămânală petrecută la birou este mai mică de patru ore pe zi, calculată pe o perioadă mobilă de opt săptămâni;

„Zero Badgers”, care nu folosesc badge-ul pentru a intra în nicio clădire Amazon în acea perioadă;

„Unassigned Building Badgers”, care intră cu badge-ul într-o clădire diferită de cea la care sunt alocați în mai mult de jumătate din timp.

Politica Amazon privind munca de acasă și de la birou

„Acești indicatori sunt concepuți pentru a evidenția angajații care funcționează semnificativ în afara așteptărilor documentate privind prezența la birou”, se arată în document.

„De mai bine de un an, oferim managerilor instrumente ca acesta pentru a-i ajuta să identifice cine din echipele lor ar putea avea nevoie de sprijin pentru a lucra zilnic de la birou”, a declarat un purtător de cuvânt Amazon pentru Business Insider.

„Am actualizat recent tabloul de bord pentru a-l face mai consistent pentru toți managerii, dar majoritatea datelor și funcționalităților erau disponibile și anterior. Continuăm să vedem beneficiile muncii în echipă la birou și nu ne-am schimbat așteptările ca angajații să fie prezenți fizic.”

Amazon menționează în document că managerii sunt așteptați să „aplice discernământul” atunci când decid dacă să inițieze proceduri disciplinare formale.

În 2023, Amazon a început să urmărească și să distribuie înregistrări individuale privind prezența la birou, revenind asupra unei politici anterioare care monitoriza doar date anonimizate și agregate.

Ce este „coffee badging”

Un an mai târziu, compania a început să combată fenomenul numit „coffee badging” (venitul simbolic la birou doar pentru a valida prezența), informând unele echipe că trebuie să fie la birou minimum două până la șase ore pentru ca prezența lor să fie luată în considerare. Această măsură a fost criticată de unii angajați, inclusiv de unul care a comparat situația cu a fi tratat „ca niște elevi de liceu”, a relatat anterior Business Insider.

Tabloul de bord actualizat standardizează acești indicatori la nivelul întregii forțe de muncă corporate a Amazon, excluzând lucrători precum personalul din depozite și contractorii. Potrivit unui angajat Amazon familiarizat cu politicile companiei, acesta oferă managerilor acces direct, la cerere, la date pe care anterior trebuiau să le solicite de la HR.

Amazon prezintă tabloul de bord ca pe un mijloc de a încuraja colaborarea față în față.

„Munca de la birou este importantă pentru cultura noastră și înseamnă mai mult decât simpla prezență fizică în timpul săptămânii”, se arată în document. „Managerii sunt așteptați să promoveze colaborarea reală în echipă prin interacțiuni directe cu membrii echipei, nu doar prin monitorizarea de la distanță a folosirii badge-urilor.”

Companii care urmăresc timpul petrecut de angajați la birou

Amazon nu este singura companie care folosește datele de acces pentru a aplica regulile de revenire la birou.

Samsung a lansat un instrument pentru manageri care afișează indicatori precum „zile și timp petrecut în clădire”, cu scopul de a descuraja „lunch/coffee badging”.

Dell a informat angajații care lucrează în regim hibrid că va urmări prezența la sediu prin utilizarea badge-urilor și că aceasta ar putea influența evaluarea performanței și compensația.

Bank of America a emis notificări de avertizare către angajați, informându-i pe unii că nerespectarea continuă a politicii RTO ar putea duce la măsuri disciplinare suplimentare.

La JPMorgan, angajații au descris existența unui tablou de bord intern care calculează procentul de zile eligibile petrecute la birou și este vizibil pentru managerii de rang înalt.

În Marea Britanie, PwC a declarat că va urmări locațiile de lucru ale angajaților pentru a-și impune politica de revenire la birou.