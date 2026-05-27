Un disident a fugit din China cu o barcă gonflabilă. A reușit dupa a patra încercare

5 minute de citit Publicat la 12:38 27 Mai 2026 Modificat la 12:47 27 Mai 2026

Disidentul Dong Guangping a fugit din China și a petrecut 30 de ore pe mare într-o barcă al cărei motor s-a stricat, reușind, în cele din urmă, să ajungă în Coreea de Sud. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Un disident chinez a reușit o evadare spectaculoasă din China, navigând pe mare timp de 30 de ore într-o barcă gonflabilă, relatează CNN.

Dong Guangping a reușit să ajungă în Coreea de Sud abia la a patra încercare de a scăpa de autoritățile din țara natală.

Țelul său este să fie din nou împreună cu familia sa, care a primit azil în Canada.

Acest bărbat este un fost polițist care a petrecut ani întregi în detenție din cauza activismului său.

După periplul pe mare, el a fost recuperat luni de Garda de Coastă sud-coreeană.

Dong - care a primit, la rândul său, azil în Canada - fugise anterior în Thailanda, apoi în Vietnam.

Însă autoritățile din aceste țări l-au arestat și l-au deportat în China, aducându-i la disperare pe membrii familiei sale și stârnind critici din partea organizațiilor pentru drepturile omului și a oficialilor ONU.

Sosirea sa în Coreea de Sud ar putea pune presiune pe administrația președintelui Lee Jae Myung, care a preluat mandatul anul trecut și încearcă să stabilizeze relațiile fragile dintre Seul și Beijing.

Cum a decurs evadarea lui Dong din China

Garda de Coastă sud-coreeană a comunicat că pescarii din regiunea de coastă au observat, luni seară, o ambarcațiune neidentificată și au alertat autoritățile.

Oficialii sud-coreeni au confirmat pentru CNN că persoana aflată la bord este un cetățean chinez în vârstă de aproximativ 60 de ani, însă au refuzat să-i dezvăluie identitatea, invocând legislația privind protecția datelor personale.

Avocatul lui Dong, Kim Joo-kwang, i-a confirmat identitatea pentru CNN, adăugând că nu poate oferi alte detalii, deoarece ancheta Gărzii de Coastă este încă în desfășurare.

Sheng Xue, o activistă chino-canadiană, a relatat că a vorbit la telefon cu Dong după sosirea acestuia în Coreea de Sud și că Garda de Coastă i-a confirmat, de asemenea, identitatea disidentului.

"De mult timp discutam despre modalități prin care ar putea să fugă din China. Când am vorbit cu el, mi-a spus: 'Am reușit să ajung aici'. Era foarte mândru", a menționat Sheng.

Potrivit acesteia, Dong i-a povestit că a petrecut peste 30 de ore pe mare după ce a plecat din Weihai, un oraș de coastă din provincia chineză Shandong.

Ulterior, motorul bărcii sale s-a defectat în apropierea coastei Taean, o regiune din vestul Coreei de Sud.

Bărbatul nu dormise de două zile și era aproape să leșine în momentul în care a ajuns în apele sud-coreene.

"A avut noroc că a reușit să se apropie de țărm. Era într-o barcă foarte mică pe mare, greu de controlat", a conchis Sheng Xue.

Apeluri către autoritățile sud-coreene să nu-l returneze pe fugar

Organizația Human Rights in China a cerut Coreei de Sud să îl protejeze pe Dong și să nu îl trimită înapoi în statul comunist.

"Timp de mai bine de un deceniu, el nu a încetat niciodată să lupte pentru libertate și pentru reunirea cu familia sa.

Faptul că un bărbat care se apropie de 70 de ani a fost împins să traverseze marea într-o mică barcă gonflabilă reprezintă, în sine, o condamnare devastatoare a situației drepturilor omului din China", a transmis organizația citată.

CNN a solicitat reacții ministerelor de Externe din Canada și Coreea de Sud și ambasadei Chinei la Seul.

Miercuri, Ministerul chinez de Externe a refuzat să comenteze cazul.

Tentative anterioare de evadare

Dong, în vârstă de 68 de ani, a lucrat ca polițist în Zhengzhou, un oraș din provincia Henan, înainte de a fi concediat pentru că a semnat o scrisoare ce marca 10 ani de la reprimarea sângeroasă a protestelor din Piața Tiananmen, în 1989.

Potrivit Amnesty International, el a fost condamnat la trei ani de închisoare în 2001 pentru activism politic și a fost arestat din nou în mai 2014 pentru că ar fi participat la o ceremonie de comemorare a victimelor din Piața Tiananmen.

În 2015, Dong a fugit în Thailanda împreună cu soția și fiica sa, unde au solicitat ONU statut de refugiat.

În timp ce soția și fiica au reușit să se stabilească în Canada, Dong a fost returnat forțat în China de autoritățile thailandeze, în ciuda apelurilor făcute de familie și de organizațiile pentru drepturile omului.

El a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare și eliberat în 2019.

După ce i s-a interzis să părăsească țara, Dong a încercat fără succes să înoate până la Kinmen, o insulă controlată de Taiwan, aflată la doar câțiva kilometri de coasta estică a Chinei.

În 2020, a reușit să treacă ilegal în Vietnam. A fost arestat și trimis din nou în China de autoritățile vietnameze în 2022.

Potrivit organizației internaționale Front Line Defenders, Dong a primit 11 luni de închisoare pentru trecere ilegală a frontierei, fiind eliberat în octombrie 2023.

Katherine Dong, fiica disidentului, a povestit anterior presei despre visul "extrem de puternic" al tatălui său de a se reuni cu familia.

"Apoi, acel vis al libertății i-a fost din nou răpit. Știu că în China va avea parte de mai multă persecuție, mai multe abuzuri și mai multă nedreptate", a estimat ea la acel moment.

După cea mai recentă tentativă de evadare, familia lui Dong a refuzat să comenteze public cazul.

Măsuri disperate ale disidenților chinezi

În ultimii ani, China și-a intensificat controlul asupra protestelor și disidenței politice, folosind sisteme sofisticate de cenzură și supraveghere bazate pe recunoaștere facială și alte tehnologii asociate cu Inteligența Artificială.

Acest lucru i-a împins pe unii disidenți chinezi să recurgă la metode de fugă tot mai neobișnuite, în loc să tranziteze țări vecine precum Vietnam sau Thailanda, care au un istoric mixt în ceea ce privește protejarea opozanților din statul comunist.

În august 2023, un alt disident chinez a traversat marea din provincia Shandong până în portul sud-coreean Incheon, reușind o călătorie de aproximativ 400 de kilometri cu ajutorul unui jet ski.

Informații venind de la Garda de Coastă sud-coreeană arată că acest fugar, despre care se crede că este activistul chinez Kwon Pyong, a efectuat traversarea având asupra sa doar o cască, un binoclu, o busolă și cinci rezervoare de combustibil de 25 de litri legate de jet ski.

Canada, țara în care trăiește familia lui Dong Guangping, are o lungă tradiție în acordarea de protecție disidenților chinezi.

Mulți activiști persecutați de Beijing și-au găsit refugiu și în Statele Unite de-a lungul anilor.

Temeri că disidentul ar putea fi ucis dacă este trimis înapoi în China

Totuși, această posibilitate s-a restrâns în urma limitărilor drastice impuse de administrația Trump asupra numărului anual de refugiați acceptați în țară.

Nu este clar dacă Dong intenționează să solicite protecție în Coreea de Sud, stat cunoscut pentru politicile sale stricte în materie de imigrație și azil.

Garda de Coastă a țării a precizat pentru CNN că disidentul a fost reținut sub suspiciunea încălcării legislației privind imigrația și că dosarul său va fi transmis ulterior procurorilor.

Activista Sheng Xue a menționat că a trimis o scrisoare către Ministerul canadian al Afacerilor Globale privind cazul lui Dong și că a cerut autorităților sud-coreene să nu îl returneze pe acesta în China.

"Având în vedere istoricul său, orice repatriere forțată l-ar expune unui risc grav de a fi încarcerat, torturat și chiar ucis", a avertizat ea.