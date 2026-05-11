O italiancă a câștigat mii de euro de la IKEA, în instanță. Totul a început în urma unei postări pe Instagram

Cristina Cati spune că nu a avut niciun acord cu Ikea și că desenul a fost folosit fără aprobarea sa. Foto: Hepta

Cristina Cati, artistă și ilustratoare din Bologna, a câștigat un proces împotriva Ikea după ce compania i-a folosit una dintre creații fără acordul ei. Instanța a decis ca gigantul suedez să îi plătească despăgubiri de 7.552 de euro, la care se adaugă dobânzi, potrivit corriere.it.

Artista, care vinde online imprimeuri, accesorii și obiecte decorative realizate după propriile ilustrații, a fost reprezentată de avocata Lavinia Savini, specialistă în dreptul proprietății intelectuale.

Totul a început în perioada Crăciunului din 2021, când o urmăritoare de pe Instagram a observat într-un magazin Ikea din Bologna-Casalecchio di Reno o ilustrație creată de Cristina Cati, intitulată „Tortellino”.

Desenul era folosit fără aprobarea sa

Femeia a crezut inițial că este vorba despre o colaborare oficială între artistă și Ikea și chiar i-a transmis felicitări. Ulterior, și-a dat seama că numele ilustratoarei nu apărea nicăieri și a început să suspecteze că desenul fusese folosit fără permisiune. A făcut fotografii și a contactat-o imediat pe artistă.

Cristina Cati spune că nu avea niciun acord cu Ikea și că desenul fusese folosit fără aprobarea sa. Mai mult, ilustrația ar fi fost modificată și adaptată pentru diverse produse și materiale de prezentare din magazin.

„Mulți îmi spuneau să renunț, că nu ai cum să te lupți cu Ikea și că nu voi obține nimic. Dar pentru mine nu era doar o chestiune de bani, ci de respect pentru munca mea”, a explicat artista.

Compania ar fi cumpărat inițial un print de pe site-ul ei

Ea a subliniat că fiecare creație presupune ore de muncă, idei, încercări, studiu și corecturi, iar ilustrațiile sale au un stil personal și original.

Potrivit Cristinei Cati, compania ar fi cumpărat inițial o ilustrație imprimată de pe site-ul ei, pe care apoi a mărit-o și a folosit-o în interiorul magazinului. Una dintre versiuni a fost transformată într-un tablou vertical cu textul „tortellini in brodo” și o rețetă adăugată peste imagine. O altă versiune a fost imprimată pe un tocător de bucătărie. În ambele cazuri, numele artistei și titlul original al lucrării au fost eliminate.

Înainte de proces, avocații au încercat să rezolve disputa amiabil. Cristina Cati spune că a existat o notificare oficială și o tentativă de înțelegere, însă Ikea nu ar fi arătat deschidere, oferind doar o sumă mică pentru închiderea cazului.

Instanța a recunoscut atât încălcarea drepturilor patrimoniale, cât și a drepturilor morale

Procesul a ajuns în fața secției civile specializate în proprietate intelectuală din cadrul Tribunalului din Bologna. Judecătorii au stabilit definitiv că ilustrația reprezenta o „operă de creație” protejată de legea drepturilor de autor.

Instanța a recunoscut atât încălcarea drepturilor patrimoniale, legate de utilizarea comercială a operei fără acord și fără menționarea autorului, cât și a drepturilor morale, deoarece modificările făcute imaginii au alterat conceptul original al artistei.