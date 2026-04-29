Diana Buzoianu anunţă că instanța respinge suspendarea reorganizării Romsilva: "Continuăm reforma"

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Sursa foto: Agerpres

Ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat miercuri că a fost câștigat în primă instanță procesul privind reforma Romsilva, după ce instanța a respins solicitarea de suspendare a hotărârii, formulată de Federația Silva. "Hotărârea de Guvern privind reorganizarea Romsilva nu se suspendă. Continuăm reforma", a precizat şefa Mediului.

Potrivit acesteia, decizia instanței permite continuarea reformei, pe care o descrie drept un demers care introduce transparență, eficiență și criterii clare de performanță. Diana Buzoianu a mulțumit juriștilor din minister pentru apărarea actului normativ și a subliniat că obiectivul este implementarea unor reforme durabile, care să rămână aplicate pe termen lung.

"Am câștigat în primă instanță! Hotărârea de Guvern privind reorganizarea Romsilva NU se suspendă (asta a cerut Federația Silva în instanță)! Continuăm reforma!

Le mulțumesc juriștilor din minister care au făcut o treabă fantastică în a apăra această reformă: un act normativ care a urmat toți pașii necesari și care aduce doar transparență, eficiență și criterii de performanță clare", a scris Diana Buzoianu astăzi, într-o postare pe Facebook.

Anunţul ministrei Mediului, Apelor și Pădurilor s-a încheiat astfel: "Ce ne propunem? Reforme temeinice implementate care să rămână ani de zile de acum înainte aplicate".

Marţi, în timpul protestului din faţa Guvernului, un pădurar le-a transmis următorul mesaj politicienilor: "Să ne lase să ne reorganizăm pe criterii clare şi nu politic, nu o reorganizare a Romsilva, politică, exact ceea ce se face acum".

"Ne-aţi îngenuncheat pe toţi! Aţi distrus România!", "Abrogaţi HG 123/2026, nu distrugeţi Romsilva" şi "Guvern – Austeritate" sunt trei dintre mesajele scrise pe pancarte şi bannerele cu care au venit protestatarii în Piaţa Victoriei din Bucureşti.

"Vrem suspendarea reorganizării Romsilva, vrem un loc de muncă sigur şi ne dorim să asigurăm copiilor noştri continuitate, în viitor", a declarat un alt pădurar pentru Antena 3 CNN.

Întrebat care sunt veniturile pentru acest sector şi ce are să le reproşeze politicienilor, acesta a răspuns: "Venitul meu net este între 4.000 şi 4.500 de lei, cu tot cu sporuri. Dacă nu erau sporurile, cred că aveam undeva la salariul minim pe economie. (...)".