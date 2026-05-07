Portugalia și Italia nu vor renunța la sistemul EES pentru britanici, așa cum a decis Grecia

Au existat rapoarte pe scară largă despre călători, mulți dintre ei din Marea Britanie, care s-au confruntat cu întârzieri foarte mari la frontiere. Foto: Profimedia Images

Comisia Europeană a confirmat că Portugalia și Italia nu intenționează să scutească cetățenii britanici de noul sistem Entry/Exit (EES), care impune la frontiere controale de amprentă digitală și scanare facială, potrivit BBC.

Rapoarte recente sugerau că cele două țări sunt pregătite să urmeze exemplul Greciei, care a suspendat efectiv controalele biometrice la frontierele sale pentru cetățenii britanici pentru a preveni perturbări majore în timpul verii.

Aceste rapoarte nu au fost confirmate de autoritățile din niciuna dintre țări.

Implementarea Sistemului EES a cauzat cozi lungi pe unele aeroporturi europene și a declanșat avertismente că întârzierile s-ar putea agrava în perioada vacanței de vară.

Controalele biometrice sunt impuse de noul sistem digital al Uniunii Europene, care a fost introdus pentru prima dată în octombrie anul trecut și urma să devină pe deplin operațional pe 10 aprilie.

Acesta impune majorității vizitatorilor pe termen scurt din afara UE și a Spațiului Economic European să înregistreze datele biometrice de fiecare dată când intră sau ies din zona de liberă călătorie Schengen.

Deși Comisia Europeană insistă că sistemul a funcționat în general bine, au existat rapoarte pe scară largă despre călători, mulți dintre ei din Marea Britanie, care s-au confruntat cu întârzieri foarte mari la frontiere.

În unele cazuri, un număr mare de pasageri au pierdut zboruri ca urmare a acestui fapt.

Luna trecută, peste 100 de persoane au ratat zborul EasyJet către Manchester de pe aeroportul Linate din Milano, după ce au rămas blocate în ceea ce compania aeriană a descris ca fiind cozi „inacceptabile” pentru pașapoarte.

Alți pasageri care urmau să călătorească cu Ryanair de pe aeroportul Milano Bergamo către Manchester și-au pierdut, de asemenea, zborul din cauza problemelor legate de controlul pașapoartelor, a confirmat compania aeriană.

Aceste probleme au dus deja la abandonarea în practică a verificărilor biometrice asupra cetățenilor britanici la punctele de control ale frontierelor grecești, în ciuda faptului că Atena a susținut că „a început cu succes funcționarea completă a Sistemului de Intrare-Ieșire”.

Comisia a declarat pentru BBC că este „în contact cu Grecia pentru a clarifica situația și a rechema regulile existente”.

A subliniat că aceste reguli permit suspendarea verificărilor pentru perioade scurte la anumite puncte de trecere a frontierei în circumstanțe excepționale, dar nu permit „scutiri generale pentru cetățenii anumitor țări terțe și pentru o perioadă extinsă de timp”.

Comisia a fost „de asemenea, în contact cu Portugalia și Italia, ca și cu toate statele membre, cu privire la implementarea Sistemului de Evaluare a Persoanelor cu Dizabilități”.

A adăugat: „Autoritățile portugheze și italiene au confirmat că nu intenționează să scutească nicio naționalitate”.

Modificările aduse sistemului de frontiere al UE vin în contextul în care companiile aeriene se confruntă cu creșterea exagerată a costurilor combustibilului pentru avioane și cu îngrijorări legate de aprovizionarea continuă cu combustibil înainte de lunile aglomerate de vară.

Companiile aeriene au redus 13.000 de zboruri la nivel global pentru luna mai, echivalentul a 1% din zborurile pentru acea perioadă.

Turiștii au fost îndemnați să nu își modifice planurile de călătorie, deoarece în prezent nu există o penurie de combustibil în Regatul Unit și există planuri de contingență.