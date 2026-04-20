Haos în aeroporturi după introducerea sistemului Entry/Exit: Pasageri lăsați în urmă la Milano din cauza controalelor la pașapoarte

2 minute de citit Publicat la 18:50 20 Apr 2026 Modificat la 18:52 20 Apr 2026

Sursa foto: Getty Images

Pasagerii Ryanair care urmau să zboare de la Milano Bergamo la Manchester săptămâna trecută au fost lăsați în urmă din cauza problemelor la controlul pașapoartelor, a confirmat compania aeriană, potrivit BBC.

Introducerea unui sistem digital european de control al frontierelor, cunoscut sub numele de Sistem Entry/Exit (EES), a fost cauza întârzierilor lungi de pe aeroporturile europene.

„Dacă acești pasageri s-ar fi prezentat la ghișeul de îmbarcare înainte de închiderea acestuia, ar fi urcat la bordul acestui zbor”, a declarat Ryanair.

La începutul acestei luni, EasyJet a lăsat în urmă pasageri într-un incident similar pe un alt aeroport din Milano, Linate, care trebuiau, de asemenea, să zboare la Manchester.

EES impune cetățenilor din afara UE, inclusiv britanicilor, să înregistreze informații biometrice, inclusiv scanări faciale și amprente digitale, care pot fi apoi verificate de fiecare dată când trec o frontieră a spațiului Schengen european.

Cu toate acestea, introducerea sa a avut mai mult succes în unele părți ale Europei decât în altele.

Ryanair a declarat: „Din cauza întârzierilor la controlul pașapoartelor de pe Aeroportul Milano Bergamo din 16 aprilie, mai mulți pasageri au pierdut acest zbor de la Milano la Manchester.”

Potrivit unui pasager, aproximativ 30 de persoane au rămas blocate. Ryanair nu a precizat câți călători au fost afectați.

Haosul continuă pe aeroporturi după introducerea EES

EES este administrat de autoritatea relevantă de control al frontierelor din fiecare țară, nu de aeroport sau companie aeriană.

Adam Hassanjee, în vârstă de 18 ani, din Bolton, a fost unul dintre pasagerii blocați în Italia.

„Am așteptat o oră și jumătate și nu ne mișcam”, a declarat el pentru BBC. „Apoi am văzut avionul plecând și ni s-a spus că trebuie să mergem și să ne rezervăm propriul zbor de întoarcere.”

„Ne împingeau oamenii care erau pentru zboruri mai întârziate. Unii au fost lăsați să treacă. A fost haos total. Nicio organizație și personalul nu a avut grijă”, a spus el.

Întrucât nu existau zboruri disponibile în aceeași zi, a trebuit să rezerve un zbor de la Bergamo la Malta, apoi de acolo la Leeds.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat pentru BBC că sistemul EES „funcționează foarte bine”. În marea majoritate a statelor membre ale UE, a spus aceasta, „nu au existat probleme”.

Dar a recunoscut că au existat „câteva state membre în care au fost detectate probleme tehnice – așa cum este de așteptat în primele zile de funcționare completă a oricărui sistem nou major”.

Comisia a declarat că scopul sistemului este de a spori securitatea frontierelor și de a proteja cetățenii UE.

De la introducerea EES în octombrie, a precizat aceasta, au fost înregistrate peste 56 de milioane de treceri de frontieră și 28.500 de persoane au fost refuzate la intrare, dintre care 700 au fost identificate ca reprezentând o amenințare la adresa securității.