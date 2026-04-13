Haos în Europa din cauza sistemului Entry/Exit. Avioanele decolează goale, pentru că pasagerii sunt blocați cu orele la cozi imense.

Implementarea noului sistem electronic de control la frontiere al Uniunii Europene, intrată în vigoare vineri, 10 aprilie, a provocat haos pe aeroporturile din Europa. Companiile aeriene spun că mai mulți pasageri și-au pierdut zborurile din cauza controalelor care au durat foarte mult.

Sistemul Entry/Exit System (EES) înregistrează electronic datele din pașaport și datele biometrice ale cetățenilor din afara UE, inclusiv ale britanicilor, care intră în Uniunea Europeană pentru o perioadă scurtă, scrie Express.

În timp ce vacanța de Paște continuă în Marea Britanie, aeroporturile și companiile aeriene europene transmit că sistemul EES provoacă întârzieri de două până la trei ore în perioadele aglomerate. Ele au cerut Comisiei Europene să permită mai multă flexibilitate în folosirea sistemului.

„Autoritățile de frontieră trebuie să poată opri complet sistemul EES atunci când timpul de așteptare devine prea mare. Acest lucru este important nu doar în următoarele săptămâni, ci și pe durata sezonului de vară, când traficul este foarte mare”, a declarat Oliver Jankovec, directorul Airports Council International Europe (ACI).

„Imaginea Europei ca destinație ușor accesibilă și eficientă pentru turism și afaceri este în pericol, mai ales că transportul aerian este deja afectat de problemele provocate de situația din Orientul Mijlociu”, a adăugat Jankovec.

Deși Comisia Europeană spune că verificarea unui călător prin acest sistem durează, în medie, aproximativ 70 de secunde, companiile aeriene spun că au existat perturbări serioase, iar unii pasageri și-au pierdut zborurile din cauza controalelor de frontieră prea lente.

„De exemplu, un zbor spre Marea Britanie a plecat cu 51 de pasageri mai puțin. Un alt zbor nu avea niciun pasager la bord în momentul închiderii porții de îmbarcare, iar 90 de minute mai târziu, 12 pasageri încă nu ajunseseră la poartă”, a transmis ACI într-un comunicat comun cu mai multe companii aeriene europene.

Între timp, pasageri easyJet ar fi ajuns „să leșine” după ce au rămas blocați în Italia. Aproximativ 100 de persoane au rămas pe aeroportul Linate din Milano, în timp ce așteptau să urce într-un zbor spre Manchester. Multora li s-a făcut rău în timp ce au stat al coadă până la trei ore și nu știau cum vor ajunge acasă. Compania aeriană a spus că încearcă să îi ajute, dar a recunoscut că situația este „scăpată de sub control”, dând vina pe sistemul EES, pe care l-a numit „inacceptabil”.

O pasageră care călătorea cu iubitul ei a spus că mama sa a plătit 520 de lire pentru a le cumpăra bilete noi spre Gatwick, în loc de Manchester. Kiera, în vârstă de 17 ani, din Oldham, a declarat pentru BBC că linia aeriană i-a oferit doar 12,25 lire despăgubire pentru zborul ratat. Ea a spus că doar în jur de 30 de oameni au reușit să urce în avion înainte de decolare și că va rămâne în aeroport până la zborul spre Londra, programat marți.

Ea a povestit: „Am ajuns la aeroport la 7:30 dimineața pentru zborul de la ora 11, deci eram foarte devreme. Când am ajuns la controlul de frontieră, era o coadă uriașă. Eu nu mă simțeam bine oricum, pentru că cred că aveam o toxiinfecție alimentară. Pe la 10:50 au adus apă pentru oameni, iar când am ajuns în față, cineva ne-a întrebat dacă mergem la Manchester și ne-a spus că avionul tocmai plecase.”

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a recunoscut că, „în ciuda calendarului stabilit, unele state membre se confruntă cu probleme tehnice”, fără să spună exact despre ce este vorba. El a adăugat că instituția comunică cu statele respective pentru a rezolva situația.

Sistemul EES trebuia să fie introdus încă din octombrie anul trecut, dar a devenit complet funcțional abia vineri.