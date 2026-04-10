Cum funcționează, mai exact, noul sistem Entry/Exit și ce se schimbă la frontierele Uniunii Europene

sursa foto: Poliția de Frontieră

De vineri, toate țările Uniunii Europene au început să folosească, la unison, un nou sistem electronic de control la frontieră, numit Entry/Exit System (EES). Pe scurt, este un sistem care înlocuiește vechea ștampilă din pașaport cu o înregistrare digitală a fiecărei intrări și ieșiri din spațiul european. Anunțul a fost făcut de Poliția de Frontieră Română, notează Agerpres.

Cum a fost introdus în România

România nu a trecut peste noapte la acest sistem. Implementarea a fost făcută treptat, începând din octombrie. De pe 2 martie, sistemul funcționează deja la toate punctele de trecere a frontierei externe a țării.

Pe cine vizează, mai exact

Sistemul nu îi privește pe cetățenii UE. EES se aplică doar persoanelor venite din state din afara Uniunii Europene, care vin în spațiul european pentru șederi scurte – adică maximum 90 de zile dintr-un interval de 180 de zile. Practic, e vorba despre turiști, oameni de afaceri sau alte persoane care vin pentru perioade limitate.

Ce date se colectează și de ce

La prima trecere a frontierei, autoritățile vor colecta de la fiecare călător din afara UE câteva tipuri de informații: datele personale obișnuite (nume, prenume, naționalitate ș.a.m.d.), o fotografie a feței și amprentele digitale. Toate acestea formează un fel de „profil” individual, stocat electronic.

La următoarele călătorii, lucrurile devin mai simple: nu mai e nevoie să se ia toate datele de la zero. Călătorul este verificat doar pe baza unui singur element – fie amprentele, fie fotografia feței. Ideea este că acest sistem ar trebui, în timp, să scurteze timpii de așteptare la graniță.

Cine este scutit

Nu toată lumea va trebui să dea amprente. Sunt exceptați copiii sub 12 ani, persoanele pentru care acest lucru nu este posibil din motive medicale și cei care dețin deja un permis de ședere sau o viză de lungă durată eliberată de un stat membru al UE.

Ce se întâmplă la trecerea efectivă a frontierei

Dacă un călător îndeplinește toate condițiile legale pentru a intra, accesul îi este permis, iar intrarea este înregistrată automat în sistem. Călătorul este și informat cât timp are voie să rămână, legal, în spațiul european. Dacă, dimpotrivă, condițiile nu sunt îndeplinite, refuzul intrării este, la rândul său, înregistrat în sistem și comunicat.

Ce se întâmplă cu datele

Informațiile colectate nu rămân stocate la nesfârșit. Ele sunt păstrate doar pentru perioade limitate, în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor. Persoanele vizate au și ele drepturi clare: pot cere accesul la datele lor, pot solicita corectarea sau ștergerea acestora.

Odată cu intrarea în vigoare a sistemului la nivelul întregii Uniuni Europene, vechea ștampilă manuală aplicată în documentele de călătorie a fost eliminată. Drepturile de circulație rămân însă neschimbate.

Ce spune Poliția de Frontieră

Autoritățile susțin că noul sistem va face controalele la frontieră mai eficiente, va îmbunătăți experiența călătorilor și va ajuta la prevenirea și combaterea infracțiunilor transfrontaliere. În același timp, transmite Poliția de Frontieră, implementarea EES întărește rolul României în gestionarea frontierei externe a Uniunii Europene, în colaborare cu partenerii instituționali europeni și naționali.