Grecia rupe rândurile în UE și renunță la sistemul Entry / Exit pentru britanici, după scandalul din Italia

3 minute de citit Publicat la 17:45 20 Apr 2026 Modificat la 17:49 20 Apr 2026

Aeroportul din Atena. Potrivit The Independent, Grecia renunță la aplicarea sistemului entry-exit pentru cetățenii britanici. Foto: Getty Images

Grecia își alege propriul drum între statele UE, pentru a evita haosul aeroportuar consemnat în ultima săptămână, relatează publicația britanică The Independent.

Din 10 aprilie, la fiecare frontieră din spațiul Schengen ar trebui să se aplice sistemul Entry / Exit / (Intrare / Ieșire).

Acesta îi vizează pe cetățenii non-UE care trec frontierele spațiului de liberă circulație european, cu scopul de a rămâne pe termen scurt.

Britanicii sunt cetățeni non-UE, iar regulile Entry / Exit impun ca, la prima trece, să li se înregistreze imaginea facială și amprentele digitale.

Cetățeni precum cei din Venezuela, Canada sau Australia trebuie, și ei, să treacă prin aceeași procedură, însă, numeric, britanicii care vin în Europa îi depășesc pe toți ceilalți, remarcă The Independent.

Grecia a vrut să evite problemele din Italia

Grecia, cunoscută destinație turistică, știe bine această realitate. În unele perioade, mai ales vara, pot sosi și pleca din țară peste 2.000 de deținători de pașapoarte britanice pe zi.

Autoritățile grecești de frontieră, doresc ca acești oamenii să plece cât mai repede posibil, însă problemele de personal în aplicarea sistemului Entry / Exit pot frâna acest proces.

Vineri, Eleni Skarveli, directoarea Organizației Naționale de Turism a Greciei din Marea Britanie, a dezvăluit că deținătorii de pașapoarte britanice sunt acum scutiți de înregistrarea biometrică la punctele de trecere a frontierei elene.

Ea a arătat că măsura are ca scop „asigurarea unei experiențe la sosire mai line și mai eficiente în Grecia”.

„Se așteaptă ca această mișcare unilaterală a autorităților de la Atena să reducă semnificativ timpii de așteptare și să descongestioneze aeroporturile”, a estimat Skarveli.

Conform The Independent, aspectul crucial este însă procesarea Entry / Exit la plecare.

Presa internațională a consemnat întârzierile catastrofale la controlul pașapoartelor pe aeroportul Milano Linate, pentru britanicii care intenționau să se întoarcă acasă.

Au rămas pe loc peste 100 de pasageri easyJet, care își rezervaseră bilete pentru a călători la Manchester.

Ce înseamnă că Grecia renunță la sistemul Entry / Exit pentru britanici

Renunțarea la Entry / Exit în Grecia pentru deținătorii de pașaport britanic înseamnă că se aplică procedurile valabile înainte de modificările de pe 10 aprilie.

Concret, funcționarul de la frontieră verifică vizual pașaportul titularului și aplică ștampila pe document. Procesul durează circa 15 secunde per cetățean.

Comparativ, procedura Entry / Exit durează ce cinci ori mai mult.

Decizia de a merge împotriva Bruxelles-ului ține cont de un aspect economic esențial.

În timp ce un oraș din nordul Italiei, cum ar fi Milano, probabil nu va observa dacă unii vizitatori din Marea Britanie sunt descurajați de haosul Entry / Exit, Grecia vrea să evite astfel de probleme, remarcă The Independent.

Nu a fost menționată o dată limită pentru renunțarea la Entry / Exit în cazul britanicilor, iar publicația britanică estimează că s-ar putea ca și alte țări Schengen să urmeze exemplul Greciei.

Ce este și ce implică sistemul Entry / Exit / EES

Sistemul de intrare-ieșire (EES - Entry/Exit System) este un sistem informatic automat al Uniunii Europene, operațional inclusiv în România din 2 martie 2026.

Acesta înregistrează digital datele biometrice (reprezentate de imaginea facială și de patru amprente) ale cetățenilor non-UE la trecerea frontierelor externe Schengen pentru șederi scurte, înlocuind ștampilarea manuală a pașapoartelor.

Implementarea EES este menită să contribuie la creșterea securității, combaterea migrației ilegale și a fraudelor de identitate, precum și la calcularea automată a duratei de ședere, care înseamnă maximum 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile.

Sunt vizați cetățenii statelor terțe - care nu fac parte din UE sau din Spațiul Economic European și nu sunt din Elveția - care intră în spațiul Schengen pentru o ședere de scurtă durată.

La prima intrare, acestora li se colectează datele biometrice, iar la intrările/ieșirile ulterioare, verificarea se face automat, reducând timpul de așteptare.

Sistemul ar fi trebuit să fie implementat până la începutul acestei luni în toate punctele de trecere a frontierei externe: aeroporturi, porturi, puncte terestre.