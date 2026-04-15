Haos pe aeroporturile din Europa: Se stă și trei ore la coadă din cauza noului sistem Entry/Exit. „E o mizerie”

Publicat la 20:17 15 Apr 2026 Modificat la 20:17 15 Apr 2026

Noul sistem EES a intrat în vigoare vineri în statele din spațiul Schengen. Foto: Profimedia Images

Pasagerii din mai multe aeroporturi europene așteaptă chiar și trei ore la controlul de frontieră din cauza noului sistem de intrare-ieșire al Uniunii Europene (EES), potrivit operatorilor aeroportuari.

Întârzierile sunt raportate în țări precum Franța, Germania, Belgia, Italia, Spania și Grecia, unde călătorii stau la cozi mult mai mari decât în mod obișnuit, arată Airports Council International (ACI), potrivit The Guardian.

Directorul diviziei europene a ACI, Olivier Jankovec, a declarat pentru Financial Times că situația riscă să devină și mai gravă în perioada următoare.

„În săptămânile următoare și mai ales în lunile de vârf ale verii, situația va deveni pur și simplu imposibil de gestionat”, a spus el.

Noul sistem EES a intrat în vigoare vineri în statele din spațiul Schengen - 25 din cele 27 de state membre ale UE, plus Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Acesta obligă pasagerii din afara Uniunii Europene, inclusiv din Marea Britanie, să își înregistreze datele personale și biometrice la intrarea în spațiul european.

Sistemul este introdus treptat din luna octombrie, însă a început deja să provoace întârzieri în unele aeroporturi. Duminică, BBC a relatat că peste 100 de pasageri nu au reușit să prindă un zbor EasyJet de la Milano la Manchester din cauza cozilor de la controlul pașapoartelor.

Reprezentanții aeroporturilor și Comisia Europeană au avut marți o întâlnire pentru a discuta problemele apărute. ACI ar fi cerut extinderea unor derogări și chiar posibilitatea suspendării temporare a noilor controale în caz de blocaje.

„Avem nevoie de posibilitatea de a suspenda complet înregistrarea EES atunci când timpii de așteptare devin imposibil de gestionat la controlul de frontieră”, a spus Jankovec.

Comisia Europeană susține că sistemul funcționează foarte bine

„Din primele zile de funcționare completă vedem că sistemul funcționează foarte bine. În marea majoritate a statelor membre nu există probleme”, a transmis un purtător de cuvânt.

Comisia spune că înregistrarea unui pasager durează în medie 70 de secunde, însă ACI susține că procesul poate ajunge și la cinci minute.

Există totuși „câteva state membre unde au fost detectate probleme tehnice”, însă acestea sunt în curs de remediere, potrivit Bruxelles-ului.

De la lansarea sistemului în octombrie, au fost înregistrate peste 52 de milioane de intrări și ieșiri și peste 27.000 de refuzuri de intrare. Aproape 700 de persoane au fost identificate ca potențiale riscuri de securitate.

Problemele apar în contextul în care aeroporturile europene se confruntă și cu riscul unor perturbări în aprovizionarea cu combustibil de aviație, din cauza blocadei din strâmtoarea Ormuz. ACI avertizează că UE ar putea intra în câteva săptămâni într-o situație de deficit sistemic.

În același timp, șeful Ryanair, Michael O’Leary, a criticat dur noul sistem, spunând că provoacă întârzieri de până la patru ore și că este „un haos și o mizerie”, sugerând amânarea implementării complete până în octombrie.