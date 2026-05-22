Raed Arafat critică conducerea SAJ Bacău, în cazul copilului mort la școală: Regulamentele sunt clare. Trebuia trimisă mașină cu medic

Șeful DSU, Raed Arafat, a criticat vineri, la Antena 3 CNN, conducerea Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, după deciziile luate în cazul lui Robert, copilul care a murit la școală. El a subliniat că „regulamentele sunt clare” și că „trebuie trimisă mașină cu medic”. Despre declarația dispecerului, cum că ambulanța cu asistent era ma rapidă, șeful DSU a spus că: „Mașinile din dotare sunt toate performante, ambele mașini pot merge cu viteză adecvată pentru a ajunge la timp. Asta este o scuză care nu poate convinge pe nimeni”.

că toate „mașinile din dotare sunt performante” și nu există ca una să meargă mai repede decât cealaltă. Reacția vine după ce dispecerul din Bacău a trimis o ambulanță cu asistent la școala unde a murit Robert, deși era disponibilă și o mașină cu medic, în aceeași unitate.

„Avem concluzii asemănătoare ale echipei de la DSU și de la Ministerul Sănătății. Am ținut legătura, lucrăm împreună pe acest caz. Concluzia principală, confirmată de toți cei care au fost acolo, este că a existat o ambulanță cu medic liberă în aceeași stație de unde a plecat cea cu asistent.

Asta este decizia dispecerului (n.r. - ce mașină să trimită) și trebuie să înțelegem de ce, pentru că protocoalele sunt foarte clare. Nu există așa ceva (n.r. - o mașină mai rapidă ca alta). Mașinile din dotare sunt toate performante, ambele mașini pot merge cu viteză adecvată pentru a ajunge la timp. Asta este o scuză care nu poate convinge pe nimeni. Regulamentele aprobate sunt clare și spun așa: trimiteți ce este mai aproape, dar și mașina cea mai competentă de la distanță, la nevoie. Aici era clar: copil inconștient, distanță mare, trebuia trimisă cea mai competentă, mai ales că amândouă mașinile erau la aceeași distanță. Mai ales că era la distanță, însemna că putea avea mai multă nevoie de îngrijire”, a spus Raed Arafat.

Șeful DSU a subliniat că „la distanța care a fost, se trimitea echipajul cu medic”.

„Din momentul în care un dispecer a clasificat cazul cod roșu, este un caz critic și se merge cu un echipaj competent. Dacă nu e disponibil, se trimite prim ajutor sau echipaj cu asistent și ulterior cu medic. La distanța care a fost, se trimitea echipajul cu medic, nu cu asistent, mai ales că erau în aceeași unitate.

Aștept să văd ce au declarat, dacă au reușit să scoată convorbirile și să le asculte. Trebuie să vedem dacă a fost clar de la început și, din ce înțeleg, așa era, pentru că altfel nu ar fi clasificat cazul în cod roșu. Așteptăm să vedem concluziile finale și după vedem ce se impune ca măsură”, a subliniat el.

Totuși, la dispecerate nu sunt, mereu, medici.

„Nu avem medici la toate dispeceratele. Poate fi asistent sau o persoană instruită în dispecerat medical, depinde de județ. Aici, cel mai probabil, era asistent la Bacău, dar vom vedea. S-a muncit mult pe legislația sistemului de urgență și lucrurile sunt cunoscute, nu noi.

Singurul lucru care poate fi îmbunătățit este să respectăm legea și regulamentele. Dacă nu era mașină liberă cu medic, aveam alt răspuns. Dar când aveam mașină liberă cu medic în stație, la caz roșu, situația e clară”, a adăugat el.

În legătură cu profesorii, Arafat spune că este obligatoriu ca măcar unul să parcurgă cursuri de prim ajutor.

„Profesorii trebuie să parcurgă cursuri de prim ajutor fără discuție. Este obligatoriu ca un profesor din școală, măcar unul, să parcurgă un curs complet, iar noi am ținut multe cursuri și am asigurat pregătire pentru profesori din multe școli”, a conchis el.

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat vineri, la Antena 3 CNN, în cazul lui Robert, elevul de 15 ani care a murit la o şcoală din judeţul Bacău, că ştia despre declaraţia medicului coordonator de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean, care a decis să trimită un echipaj cu asistentă, deşi cazul era clasificat drept „cod roşu”.