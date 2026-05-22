Oamenii din Groenlanda "iubesc Statele Unite", spune trimisul lui Trump, după ce a fost primt cu proteste. Mesajul premierului local

2 minute de citit Publicat la 20:26 22 Mai 2026 Modificat la 20:29 22 Mai 2026

Trimisul lui Trump, Jeff Landry, a vizitat Groenlanda și a vorbit de petrolul din insulă. Foto: Profimedia Images

Războiul din Iran subliniază rolul vital pe care Groenlanda l-ar putea juca în sprijinirea Occidentului, datorită zăcămintelor sale ample de petrol.

Declarația a fost făcută vineri de Jeff Landry, emisarul desemnat de președintele american Donald Trump să reprezinte SUA în relația cu insula arctică ce face parte din Regatul Danemarcei, relatează Politico.

Landry a efectuat o vizită de mai multe zile în teritoriul înghețat, poziționat strategic și bogat în minerale de pământuri rare, pe care Trump a anunțat încă de la începutul celui de-al doilea mandat că vrea să-l preia pentru SUA.

"Oamenii din Groenlanda iubesc și îmbrățișează Statele Unite. Contrar celor din presă, ei apreciază și își doresc o implicare mai mare a Statelor Unite în Groenlanda", a afirmat emisarul președintelui într-o declarație la Fox News.

Premierul din Groenlanda a lipsit de inaugurarea consulatului american

Însă, potrivit Politico, primirea lui Landry în insulă a fost la fel de glacială ca însăși teritoriul vizitat.

Conducerea regiunii autonome daneze a arătat un slab apetit de a se alinia strâns cu SUA, după amenințările lui Trump din iarnă cu privire la anexarea insulei, notează publicația citată.

Astfel, premierul Jens-Frederik Nielsen a lipsit, joi, de la ceremonia de deschidere a unui nou consulat american în capitala Nuuk.

Politico precizează că mai mulți protestatari s-au adunat la noua clădire în ultimele zile, iar influencerul Mario Nawfal, apropiat de cercurile republicane, semnalează într-o postare pe X că Landry a fost urmărit la Nuuk de o localnică, cu mesajul "Go home" (du-te acasă).

Trump's Greenland envoy Jeff Landry got a warm welcome in Nuuk...



A woman followed him through the streets shouting "Don't come here. Go home!"pic.twitter.com/q6PYDs0D9X https://t.co/MZnvVwLil1 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 21, 2026

Cum a evoluat relația SUA cu Groenlanda în ultimele luni

În prezent, relația administrației cu Groenlanda a evoluat față de criza din ianuarie, când Trump părea obsedat să dobândească teritoriul danez autonom.

Timp de săptămâni, președintele SUA a cerut Danemarcei să vândă Statelor Unite insula și a refuzat să excludă recurgerea la forța militară dacă guvernul țării nordice nu cooperează.

De asemenea, Trump a amenințat cu tarife vamale aliații care au trimis trupe în Groenlanda pentru exerciții militare.

Chiar dacă retorica publică a administrației s-a temperat în ultima perioadă, interesul Washingtonului pentru chestiune rămâne viu.

Jeff Landry a insistat pe petrolul din Groenlanda, în condițiile în care din ce în ce mai nepopularul - în SUA - conflict cu Iranul se apropie de a patra lună, iar Donald Trump pare că se pregătește de atacuri asupra Cubei.

"Groenlanda ar putea exporta două milioane de barili de petrol pe zi chiar acum. Gândiți-vă ce ar însemna asta. Gândiți-vă cum ar diminua acest lucru presiunea din Strâmtoarea Ormuz.

Gândiți-vă la pârghia pe care ar oferi-o emisferei vestice și Americii, la ajutorul pe care l-ar putea oferi Europei chiar acum", a spus emisarul lui Trump.