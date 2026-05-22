Cseke Attila, despre cazul elevului mort la şcoală, în Bacău: E posibil ca procedurile din sistem să fi fost greşit aplicate

Robert, elevul de 15 ani din Bacău, a murit ieri în curtea școlii la care învăţa, după ce s-ar fi înecat cu mâncare. Sursa colaj foto: captură Antena 3 CNN

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat vineri, la Antena 3 CNN, în cazul lui Robert, elevul de 15 ani care a murit la o şcoală din judeţul Bacău, că ştia despre declaraţia medicului coordonator de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean, care a decis să trimită un echipaj cu asistentă, deşi cazul era clasificat drept "cod roşu". Totodată, Cseke Attila a subliniat că vrea să aibă toate datele procedurii, inclusiv cum s-a desfăşurat întreaga convorbire şi a menţionat că dacă vor fi găsiţi vinovaţi, aceştia vor fi sancţionaţi. "Nu vreau să apăr nici sistemul, este posibil ca procedurile din sistem să fi fost greşit aplicate. În cazul în care se constată greşeli mai mici sau mai mari, vor urma şi sancţiuni", a menţionat Cseke Attila. Se estimează că raportul final va fi gata peste câteva zile.

Medicul coordonator de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean admite că prima ambulanţă trimisă a fost fără medic, deşi cazul era clasificat drept "cod roşu". Ministerul Sănătăţii a solicitat controale la Serviciul de Ambulanţă Bacău, iar şeful DSU a trimis şi Corpul de Control.

Rezultatele preliminare ale necropsiei arată că adolescentul ar fi avut inima mărită, cauza morţii nu a fost, momentan, stabilită. Întrebat de Ana-Maria Roman, prezentatoarea emisiunii "România 360" de la Antena 3 CNN, cum vede declaraţia medicului coordonator de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bacău, Cseke Attila a spus că preferă să aştepte rezultatele raportului final şi, ulterior, să ia decizii.

În cazul morţii lui Robert au fost deschise mai multe anchete, iar mama lui a făcut mărturii emoţionate despre ultimele clipe de viaţă.

"În momentul în care am avut informaţia, încă, de ieri, pe la ora prânzului, am trimis specialiştii să verifice ceea ce este de competenţa Ministerului Sănătăţii la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bacău. În acelaşi timp, am fost în contact permanent şi, practic, aş putea spune că este un control sau o verificare care se desfăşoară pe două paliere diferite, dar, în comun cu colegii de la DSU, cu domnul Arafat am ţinut legătura de mai multe ori şi ieri, şi azi. Urmează ca datele pe care le-am cules şi le culegem şi le vor culege colegii de la DSU să fie puse laolaltă şi să avem filmul acestui caz tragic, să vedem exact ce s-a întâmplat.

Sunt unele date, informaţii, care nu sunt accesibile pentru Ministerul Sănătăţii, cum sunt cele referitoare la datele din sistemul 112, aceste date sunt verificate de colegii de la SDU. (...). Vom stabili într-un raport final exact ceea ce s-a întâmplat.

Ceea ce pot să asigur opinia publică este că se vor scoate la iveală exact toate datele şi informaţiile cu privire la acest caz: ce s-a întâmplat din primul moment şi după aceeea, dacă s-au respectat sau nu procesurile. Şi pot să asigur opinia publică despre faptul că, în cazul în care se constată greşeli mai mici sau mai mari, vor urma şi sancţiuni, dar şi eventuale alte proceduri ale statului român", a declarat Cseke Attila în cadrul emisiunii "România 360" de la Antena 3 CNN.

La întrebarea adresată de Ana-Maria Roman, prezentatoarea emisiunii "România 360": "În ce cazuri sunt trimise ambulanţe, acele ambulanţe de tip C, şi sunt ambulanţe cu asistent de tip B... în acest caz, aşteptaţi datele anchetei, dar procedural, coordonatorul nu ar fi trebuit să trimită o ambulanţă cu un medic la acest caz?", ministrul interimar al Sănătăţii a răspuns:

"Vă rog să înţelegeţi, nu vreau să apăr nici sistemul, este posibil ca sistemul sau, cel puţin, procedurile din sistem să fi fost greşit aplicate – există această posibilitate, dar nici nu vreau să apăr sistemul, dar toate datele trebuiesc verificate.

Sigur că declaraţia medicului coordonator, cel puţin la nivelul pe care îl avem şi noi avem această informaţie şi din altă parte, că exista un echipaj medical cu medic, care putea fi alocat la ora şi minutul respectiv. Toate acestea trebuiesc puse cap-coadă, specialiştii trebuie să spună, evident, ministrul aprobă propunerile şi raportul, dar specialiştii trebuie să ne spună, dar este un element din această procedură şi aş vrea să avem toate elementele pe această procedură, exact toate datele, ce s-a întâmplat, exact toată convorbirea, cum s-a desfăşurat.

Să avem toate aceste date pe masă, atât pe partea care aparţine de DSU, cât şi pe partea care aparţine de Ministerul Sănătăţii şi, atunci, vom avea tot ce s-a întâmplat şi putem să comunicăm şi public.

Vă rog să aveţi puţină răbdare şi încredere că, în câteva zile, acest raport final va fi întocmit şi, atunci, vom avea toate datele, nu numai faptul că a existat echipaj medical cu medic disponibil la ora şi minutul respectiv".

Doar 20% dintre școlile din România au cabinet medical, iar în multe sate, copiii rămân fără ajutor în caz de urgență. Profesorii spun că nu sunt pregătiți să intervină în cazul unui incident.

17.000 de unități de învățământ din România;

3.348 de cabinete medicale școlare;

mai puţin de 20% din totalul unităților de învățământ.