Serviciile secrete SUA: Ucraina a recuperat 400 de kilometri pătrați de teritoriu de la ruși și a preluat inițiativa pe câmpul de luptă

1 minut de citit Publicat la 18:50 22 Mai 2026 Modificat la 19:02 22 Mai 2026

Recruți ucraineni în cadrul unui antrenament. Foto: Profimedia Images

Serviciile secrete americane estimează că Ucraina a reușit să recupereze circa 400 de kilometri pătrați de teritoriu după ce autoritățile de la Kiev au dezactivat accesul forțelor ruse la terminalele Starlink, informează Bloomberg, preluată de Kyiv Independent.

Decuplarea accesului ilegal al trupelor Moscovei la Starlinkul ucrainean, combinat cu atacurile recente cu drone împotriva obiectivelor rusești, a făcut ca Ucraina să preia inițiativa în războiul de peste 4 ani cu Rusia.

Conform unui raport recent desecretizat al serviciilor militare de informații ale SUA, dezafectarea, de către Ucraina, a mii de terminale Starlink folosite în prealabil de ruși, au afectat sever sistemele de comandă și control ale armatei ruse, care se foloseau și depindeau de această tehnologie.

Astfel, în luna februarie, capacitatea Rusiei de a-și coordona atacurile cu drone asupra Ucrainei a fost drastic afectată după decizia armatei ucrainene de a tăia accesul armatei ruse la teminalele Starlink.

Kievul a dezvoltat un sistem care să permită doar terminalelor Starlink autorizate să funcționeze pe teritoriul ucrainean: ministerul ucrainean al Apărării a publicat un ghid de utilizare a terminalelor Starlink, care prevedea crearea unei așa-numite „Liste Albe” a utilizatorilor militari și civili ucraineni autorizați să folosească Starlink. Prin urmare, doar terminalele verificate și înregistrate au putut funcționa ulterior pe teritoriul Ucrainei, în vreme ce cele care nu făcea parte din acea „listă albă” (utilizate de ruși) au fost deconectate.

Conform serviciilor secrete americane, impactul asupra operațiunilor ruse a fost imedait și a redus capacitatea Rusiei de a-și coordona trupele și dronele de recunoaștere.

În doar cinci zile din luna februarie, Armata Ucrainei a recuperat, între 11 și 15 februarie, 201 kilometri pătrați de teritoriu ocupați de trupele ruse. Acesta a fost cel mai rapid avans al forțelor ucrainene în ultimii doi ani și jumătate de conflict, iar suprafața teritoriului eliberat a fost aproape egală cu câștigurile totale realizate de forțele ruse pe parcursul întregii luni decembrie 2025. Este cel mai mare succes teritorial al Ucrainei într-o perioadă atât de scurtă de la lansarea contraofensivei din iunie 2023.