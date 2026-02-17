Cel mai rapid avans al armatei ucrainene. În patru zile, soldații Kievului au eliberat peste 200 de kilometri pătrați de teritoriu

În patru zile, soldații Kievului au eliberat peste 200 de kilometri pătrați de teritoriu . FOTO Facebook Armata Ucrainei

Armata Ucrainei a recuperat, între 11 și 15 februarie, 201 kilometri pătrați de teritoriu ocupați de trupele ruse, acesta fiind cel mai rapid avans al forțelor ucrainene din ultimii peste doi ani și jumătate, potrivit datelor publicate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), citate de Ukrainska Pravda.

Suprafața teritoriului eliberat este aproape egală cu câștigurile totale realizate de forțele ruse pe parcursul întregii luni decembrie 2025.

Acesta este cel mai mare succes teritorial al Ucrainei într-o perioadă atât de scurtă de la lansarea contraofensivei din iunie 2023.

„Aceste contraatacuri ucrainene vin probabil după recenta blocare a accesului forțelor rusești la Starlink, despre care bloggerii ruși susțin că le creează probleme de comunicații și comandă și control pe câmpul de luptă”, se arată în raportul ISW.

Principalul avans ucrainean a fost înregistrat la aproximativ 80 de kilometri est de Zaporojie, unde forțele rusești înregistrau progrese din vara anului 2025. Forțele ucrainene au recâștigat, de asemenea, controlul asupra teritoriului de pe fronturile Harkov, Kostiantynivka, Pokrovsk și Novopavlivka.

Anterior, dronele rusești Shahed au început să utilizeze comunicațiile prin satelit Starlink pentru a ocoli sistemele de război electronic și a efectua atacuri mai precise asupra țintelor din interiorul Ucrainei.

Pe 2 februarie, Ucraina, în colaborare cu SpaceX, a introdus verificarea terminalelor Starlink.

Pe 5 februarie, observatorii militari au raportat întreruperi pe scară largă ale sistemelor Starlink utilizate de forțele rusești de-a lungul liniei de contact.

Pe 10 februarie, sediul central al Coordonării pentru Tratamentul Prizonierilor de Război din Ucraina a declarat că forțele ruse șantajează familiile prizonierilor de război ucraineni, forțându-i să înregistreze terminale Starlink pe propriile nume.

Pe 12 februarie, s-a dezvăluit că Divizia 256 Asalt Cibernetic, împreună cu InformNapalm și MILITAN, colectaseră informații despre 2.420 de terminale Starlink rusești și pozițiile precise ale forțelor rusești pentru a le bloca.