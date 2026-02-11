Contraofensiva „Starlink”: Rușii, lipsiți de comunicații, cedează teren în Ucraina. „Armata rusă, pur și simplu, nu există”

2 minute de citit Publicat la 21:31 11 Feb 2026 Modificat la 21:44 11 Feb 2026

Pe lângă comunicații, capacitatea Rusiei de a-și coordona atacurile cu drone asupra Ucrainei a fost drastic afectată. În imagine, militari ruși în cadrul unor antrenamente de luptă, imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Armata ucraineană a înregistrat în ultimele zile avansuri surprinzătoare în regiunea Zaporojie, după ce a reușit să taie accesul la sateliții Starlink pentru forțele militare ruse, a declarat miercuri, sub anonimat, un oficial NATO pentru publicația The Moscow Times.

Astfel, temerile inițiale ale bloggerilor militari ruși, legate de faptul că oprirea internetului prin Starlink ar submina situația trupelor ruse de pe linia frontului, au devenit realitate.

„După ce a pierdut această legătură (la Starlink), Rusia s-a aflat într-o poziție oarecum dificilă în ceea ce privește comanda operațională și controlul trupelor”, a declarat oficialul NATO.

La începutul lunii februarie, capacitatea Rusiei de a-și coordona atacurile cu drone asupra Ucrainei a fost drastic afectată după decizia armatei ucrainene de a tăia accesul armatei ruse la teminalele Starlink.

Cel puțin 9 bloggeri militari ruși au spus că „toate legăturile” armatei ruse cu sateliții Starlink au fost „tăiate”, ceea ce a dus la scăderea atacurilor cu drone și a perturbat coordonarea și comunicațiile dintre unitățile armatei ruse.

Ucrainenii au întocmit o „Listă Albă” a terminalelor Starlink autorizate

Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a anunțat dezvoltarea, de către Kiev, a unui sistem care ar permite doar terminalelor Starlink autorizate să funcționeze pe teritoriul ucrainean.

Totodată, ministerul ucrainean al Apărării a publicat un ghid de utilizare a terminalelor Starlink, care prevedea o așa-numită „Listă Albă” a utilizatorilor militari și civili ucraineni autorizați să folosească Starlink.

„Acum va deveni brusc clar că unitățile nu pot funcționa eficient fără comunicare. Va fi o veste pentru unii din funcții înalte," a scris imediat după dezactivarea Starlinkului pentru ruși, un milblogger pro-Moscova.

„Armata rusă, pur și simplu nu există. Multe lucruri, inclusiv managementul luptei, erau legate de el”, a precizat un alt blogger militar rus care semnează sub pseudonimul „Observatorul Militar”.

Imediat după tăierea accesului rușilor la Starlink, forțele armate ucrainene au înregistrat o scădere a activităților militare rusești: în raportul din 5 februarie, Statul Major al armatei ucrainene semnala doar 56 de atacuri rusești, comparativ cu circa 100 câte se înregistraseră zilele trecute.

În plus, miercuri, Forțele Armate ale Ucrainei au raportat recucerirea unei localități din Zaporojie: satul Kosivtseve.

Rușii, dispuși să le ofere bani cetățenilor ucraineni ca să înregistreze terminale Starlink autorizate

Armata rusă se baza pe Starlink în special pentru dirijarea dronelor sale cu care atacă orașele ucrainene.

Potrivit estimărilor Kievului, rușii au atât de mare nevoie de Starlink încât încearcă să-i forțeze pe ucraineni să înregistreze terminale care să fie folosite de forțele de invazie.

Oamenii Moscovei recurg la două metode în acest sens: le oferă bani ucrainenilor sau îi amenință.

Autoritatea ucraineană pentru gestionarea prizonierilor de război a anunțat, marți, că a documentat mai multe cazuri în care familiile prizonierilor ucraineni deținuți în Rusia au fost amenințate și li s-a spus să înregistreze terminale Starlink.

„Căutând o ieșire din situația dificilă în care se află, ocupanții și-au îndreptat atenția către familiile prizonierilor. Au fost înregistrate cazuri de amenințări și cereri de înregistrare oficială a terminalelor Starlink”, a precizat instituția.