NATO a simulat atacarea Rusiei cu rachete dintr-o stație de metrou din Londra. General britanic: „Rușii dispun de două avantaje majore”

1 minut de citit Publicat la 17:17 22 Mai 2026 Modificat la 17:24 22 Mai 2026

Militari britanici într-un centru de comandă organizat într-o stație de metrou din Londra, în cadrul unui exercițiu NATO. Foto: Facebook/British Army

NATO a simulat vineri lansarea unei lovituri cu rachete „în adâncimea” teritoriului Rusiei, în cadrul unui exercițiu desfășurat la Londra, în care militarii Alianței Nord-Atlantice au folosit o stație de metrou pe post de centru de comandă al operațiunilor, informează The Independent.

În cadrul exercițiului, trupele din cadrul Corpului de Reacție Rapidă al NATO (ARCC), aflate sub comandă britanică, au utilizat stația de metrou londoneză Charing Cross, în prezent, dezafectată și scoasă din circulație, pe post de centru de comandă.

Teoretic, ARCC poate coordona desfășurarea a până la 100.000 de militari NATO.

Exercițiul a făcut parte din manevrele NATO Arcade Strike, în care militarii aliați au testat și capacitățile NATO în materie de război electronic care ar urma să fie folosite pentru a bruia comunicațiile dronelor Moscovei, în cazul unei presupuse invazii a țărilor baltice de către armata rusă.

Militari britanici într-un centru de comandă organizat într-o stație de metrou din Londra, în cadrul unui exercițiu NATO. Foto: Facebook/British Army

În prezent, forțele britanice au suficiente drone pentru a se putea lupta cu Rusia timp de o săptămână. Armata britanică poate folosi sute de drone pe zi, în acest moment, în condițiile în care, conform rapoartelor armatei ucrainene, rușii au lansat în ultimele 24 de ore peste 6.000 de drone.

Generalul american Christopher Donahue, șeful Comandamentului Forțelor Terestre NATO a precizat că alianța are la dispoziției „puțin timp” pentru a se pregăti în cazul unui potențial atac al Rusiei.

Comandantul britanic al ARCC, generalul-locotenent Mike Elviss a spus că acest exercițiu e necesar pentru testarea „capacității de recunoaștere și lovire” a NATO - adică abilitatea forțelor aliate de a descoperi și distruge forțele ruse care se deplasează pe câmpul de luptă, într-un ipotetic conflict.

„În fiecare scenariu, inclusiv acesta, pe care îl testăm, rușii dispun de două avantaje majore. În primul rând, pot masa trupe gata de luptă în locul unde vor să declanșeze atacul, în vreme ce noi suntem obligați să ne apărărăm peste tot, simultan. Al doilea avantaj: dacă va avea loc un atac, acesta va fi declanșat de ei (de ruși - n.r.), prin urmare, ei vor avea inițiativ, la început. Capacitatea noastră de reacție ține, în parte, de acest concept al luptei de tip «cercetează și lovește», a spus generalul britanic.