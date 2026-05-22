Un nou conflict între Peter Magyar și Bruxelles: Ungaria respinge reformele cerute de UE în domeniul pensiilor și taxelor

3 minute de citit Publicat la 16:52 22 Mai 2026 Modificat la 16:52 22 Mai 2026

Reformele privind pensiile și impozitarea au apărut ca principalele puncte de conflict între Budapesta și Bruxelles. FOTO: Hepta

Peter Magyar respinge cererile UE privind reforma pensiilor și reforma fiscală, complicând încercările de a debloca 17 miliarde de euro din fondurile înghețate înainte de termenul limită din august. Cu toate acestea, au fost făcute progrese în ceea ce privește programul educațional Erasmus+, potrivit Euronews.

Reformele privind pensiile și impozitarea au apărut ca principalele puncte de conflict între Budapesta și Bruxelles în negocierile tehnice pentru deblocarea a miliarde de euro din fondurile UE pentru Ungaria, potrivit sursei citate.

Potrivit mai multor oficiali ai Comisiei Europene, noul prim-ministru al Ungariei, Peter Magyar, se opune ambelor reforme, argumentând că acestea ar pune o presiune suplimentară asupra bugetului țării.

Magyar și cabinetul său au fost în discuții cu Comisia Europeană pentru a debloca un total de 17 miliarde de euro din fondurile UE înghețate sub administrația anterioară a lui Viktor Orban din cauza preocupărilor legate de statul de drept și corupție.

Ungaria ar putea pierde 10,4 miliarde de euro din fondurile de redresare dacă nu reușește să respecte termenul limită de 31 august necesar pentru accesarea banilor. Oficialii Comisiei spun că ar putea simplifica unele etape, dar au exclus orice prelungire a termenului limită.

Oficialii din guvernul maghiar recunosc că s-ar putea să nu existe suficient timp pentru a realiza reforme sectoriale ample înainte de termenul limită de la sfârșitul lunii august pentru deblocarea fondurilor Facilității de redresare și reziliență post-COVID.

Problema este sensibilă din punct de vedere politic pentru Peter Magyar: reforma pensiilor a fost o promisiune centrală a campaniei sale electorale, partidul său Tisza asumându-și să majoreze pensiile minime și cele sub medie.

Planul de redresare aprobat de Ungaria include măsuri pentru a face sistemul de pensii mai sustenabil și echitabil, alături de eforturi de simplificare a codului fiscal al țării.

Guvernul maghiar a declarat ulterior la Bruxelles că Ungaria rămâne angajată în principiu în reforma pensiilor, dar că poziția fiscală slabă a țării și timpul limitat disponibil fac practic imposibilă implementarea înainte de termenul limită.

Weekendul trecut, Peter Magyar i-a scris președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, stabilindu-și liniile roșii înainte de negocieri. Conținutul scrisorii nu a fost dezvăluit.

Magyar exclude eliminarea taxelor speciale

În ceea ce privește impozitarea, Magyar a exclus public eliminarea taxelor impuse sectoarelor energetic și financiar.

„Așteptările Comisiei Europene, de exemplu, sunt ca guvernul să elimine treptat o parte din taxele speciale. Acest lucru este evident și în interesul economiei maghiare, dar în situația bugetară actuală, guvernul maghiar cu siguranță nu poate întreprinde acest lucru”, a declarat el săptămâna trecută.

Rămâne neclar cum va reacționa Comisia. Ungaria ar putea, în principiu, să înlocuiască reformele contestate cu angajamente alternative.

Peste 20 de experți ai Comisiei Europene au sosit luni la Budapesta pentru discuții despre cum să se deblocheze fondurile, vizita fiind programată să se încheie vineri.

Un oficial al Comisiei, vorbind sub condiția anonimatului, având în vedere sensibilitatea problemei, a declarat că dimensiunea delegației reflectă angajamentul personal al lui von der Leyen. Echipa de negociere maghiară, a spus oficialul, este „mai mult decât constructivă”.

Discuțiile s-au concentrat pe Fondurile de Redresare, experții evaluând ce este realizabil în mod realist înainte de sfârșitul lunii august.

Bruxelles-ul a sfătuit, de asemenea, negociatorii maghiari să se concentreze pe asigurarea porțiunii de grant nerambursabil din fonduri - în valoare de 6,5 miliarde de euro - și să renunțe la componenta de împrumut, evaluată la 3,9 miliarde de euro, argumentând că împrumuturile suplimentare ar înrăutăți poziția fiscală deja fragilă a Ungariei.

Un acord politic este așteptat la Bruxelles săptămâna viitoare

Se așteaptă ca Magyar să călătorească la Bruxelles săptămâna viitoare pentru a semna un acord politic cu von der Leyen privind calea către eliberarea fondurilor înghețate. Nu a fost încă confirmată nicio dată pentru întâlnire.

Surse din cadrul Comisiei indică faptul că „acordul politic” este în primul rând un pas simbolic, deoarece Ungaria trebuie să îndeplinească toate criteriile pentru a accesa fondurile de redresare.

Aceștia au subliniat complexitatea procesului, menționând că deblocarea fondurilor de redresare necesită ca Ungaria să îndeplinească un set de criterii, inclusiv 27 de așa-numite „super-etape” și peste 368 de etape individuale.

Potrivit unui oficial, acordul politic ar urma ca von der Leyen și Magyar să declare public că începe un nou capitol în relațiile UE-Ungaria.

Se așteaptă ca aceștia să convină asupra unui calendar pentru etapele necesare și să reafirme angajamentul Ungariei de a adera la Parchetul European și la zona euro.

Un alt punct major de blocaj este nerespectarea continuă de către Ungaria a unei hotărâri anterioare a Curții Europene de Justiție privind tratamentul solicitanților de azil, care a dus la o amendă de 1 milion de euro pe zi.

Ungaria este în prezent supusă acestei sancțiuni, iar Peter Magyar a semnalat că caută o modalitate de a rezolva problema.