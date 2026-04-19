Peter Magyar și-a trimis oamenii la Bruxelles să discute deblocarea fondurilor europene pentru Ungaria

Adrian Dumitru
<1 minut de citit Publicat la 17:53 19 Apr 2026 Modificat la 17:53 19 Apr 2026
Peter Magyar
Foto: Getty Images

O delegaţie a Comisiei Europene şi reprezentanţi de rang înalt ai viitorului guvern ungar au încheiat în acest weekend prima lor întâlnire după alegerile de duminica trecută, în cadrul căreia au avut discuţii tehnice privind deblocarea fondurilor europene îngheţate pentru Ungaria, relatează Agerpres.

„Întâlnirile au reprezentat o primă ocazie de a purta discuţii concrete privind modalităţile de a avansa şi de a înregistra progrese reale în vederea deblocării fondurilor UE alocate Ungariei, care sunt îngheţate din cauza preocupărilor legate de corupţie şi de statul de drept. Aceste eforturi necesare vor continua”, a transmis Comisia Europeană într-un comunicat, duminică.

Aceste prime contacte urmăresc identificarea modalităţilor de a activa urgent livrarea a aproximativ 17 miliarde de euro din fonduri de redresare şi coeziune, pe care Comisia le reţine din cauza încălcărilor statului de drept atribuite actualului prim-ministru, Viktor Orban.

Din cele 17 miliarde, 9,6 miliarde fac parte din fondul de redresare post-pandemie, pe care statele îl pot solicita - după îndeplinirea reformelor convenite cu Comisia - doar până la sfârşitul lunii august a acestui an.

Ştiri video recomandate
×
Etichete: Ungaria peter magyar Viktor Orban uniunea europeana fonduri europene

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close