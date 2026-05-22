“Mă tem că se va transforma într-o pandemie foarte gravă”. Avertismentul unui fost oficial american despre focarele de Ebola

1 minut de citit Publicat la 17:59 22 Mai 2026 Modificat la 17:59 22 Mai 2026

Ebola este o boală severă, cu o rată ridicată a mortalității. Foto: Getty Images

Fostul director al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), Robert Redfield, a declarat miercuri că suspectează că focarele de Ebola, care se răspândesc în Africa, se vor extinde în alte trei țări și va deveni o "pandemie gravă”, potrivit The Hill.

„Bănuiesc că aceasta va deveni o pandemie gravă, probabil se va extinde în Tanzania, în sudul Sudanului, poate chiar în Rwanda”, a spus Redfield în timpul unei apariții la emisiunea „Elizabeth Vargas Reports” de la NewsNation. „Deci, va fi foarte perturbator”, a adăugat el.

Majoritatea cazurilor de Ebola sunt în Congo și Uganda.

Autoritățile locale din domeniul sănătății din cele două națiuni au raportat 536 de cazuri suspecte, 105 cazuri probabile, 34 de cazuri confirmate și aproximativ 134 de decese suspectate din cauza focarului, potrivit CDC.

„Acesta este un focar în acest moment, care este într-adevăr semnificativ, care reprezintă o preocupare semnificativă pentru sănătatea publică internațională, parțial pentru că, ceea ce ați spus, nu a fost recunoscut foarte repede. Nu sunt sigur de ce”, a declarat Redfield pentru prezentatoarea Elizabeth Vargas.

„În mod normal, când avem aceste focare de Ebola, și am avut trei dintre ele când eram directorul CDC, toate fiind în RDC, le recunoaștem în mod normal când avem cinci, 10 cazuri, știți, cel mult”, a continuat el. „Acesta nu a fost depistat cu adevărat până când nu au fost peste 100 de cazuri.”

Fostul director al CDC a adăugat: „După cum ați spus, acum sunt peste 500 de cazuri. Sunt deja aproape 150 de decese și se dezvoltă foarte rapid.”

Focarul din mai marchează al 17-lea focar de Ebola în regiune în ultimii 50 de ani, iar oficialii au declarat că cel mai recent focar s-a încheiat în decembrie anul trecut, a menționat CDC.

Se pare că un muncitor american a intrat în contact cu virusul în timp ce lucra în Congo și a fost transportat în Germania pentru tratament.

Joi, Departamentul de Stat a emis un avertisment de călătorie prin care solicită tuturor cetățenilor americani și rezidenților permanenți legali care se îndreaptă spre SUA și care au fost în Congo, Uganda sau Sudanul de Sud în termen de 21 de zile de la sosirea în SUA să fie supuși unui „screening sporit de sănătate publică” efectuat de CDC și Vama și Protecția Frontierelor din SUA.

Călătorii care au fost în țări africane cu raportări de focare de Ebola în ultimele trei săptămâni trebuie să efectueze screening-ul sporit la Aeroportul Internațional Washington Dulles.

