Ar putea fi primul conflict major între Peter Magyar și Bruxelles: “Nu va accepta niciun pact pentru alocarea migranților”

Budapesta este deja în urmă cu privire la mai multe părți esențiale ale Pactului privind Migrația. FOTO: Hepta

Prim-ministrul ales al Ungariei, Peter Magyar, se îndreaptă spre o posibilă confruntare cu Bruxelles-ul în ceea ce privește pactul istoric al UE privind migrația, cu doar câteva săptămâni înainte de intrarea în vigoare a reformei radicale în iunie, potrivit Euractiv.

O actualizare a progreselor înregistrate de Comisia Europeană, publicată vineri, arată că Budapesta este deja în urmă cu privire la mai multe părți esențiale ale Pactului privind Migrația și Azilul, convenit în 2024.

Magyar, care s-a angajat să reseteze relațiile cu UE, menținând în același timp o linie fermă în ceea ce privește migrația, a declarat luna trecută că Ungaria „nu va accepta niciun pact sau mecanism de alocare” privind azilul și migrația.

De asemenea, Budapesta este în urmă cu pregătirile pentru baza de date actualizată de amprente digitale Eurodac, nu a solicitat încă partea sa din cele 3 miliarde de euro rezervate pentru implementare și nu a început procedurile cheie de testare.

Raportul critică, de asemenea, Ungaria pentru că nu a notificat unde vor avea loc procedurile la frontieră, nu a transmis părți din planul său de contingență agenției UE pentru azil și - alături de Slovacia - a refuzat să contribuie la primul „fond de solidaritate” al pactului, noul mecanism de partajare a sarcinilor inclus în pact.

Ungaria este, de asemenea, menționată printre țările UE care încă trebuie să pună în aplicare măsuri pentru consiliere juridică gratuită pentru solicitanții de azil.

Întrebat ce ar putea face Comisia pentru a se asigura că Ungaria respectă pactul, un purtător de cuvânt a evitat întrebările despre posibilele instrumente de aplicare a legii, spunând că executivul UE „nu va specula asupra acțiunilor unui nou guvern care încă nu a început activitatea”.

Comisia a adăugat că „va continua să colaboreze cu noul guvern odată ce acesta va fi în funcție”, inclusiv în chestiuni legate de migrație.

Magyar a vizitat Bruxelles-ul la sfârșitul lunii aprilie pentru discuții cu președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, care au avut ca scop deblocarea a miliarde de fonduri UE înghețate din cauza preocupărilor legate de statul de drept în timpul erei Orbán.

Comisia a declarat că există încă lacune în implementare în mai multe țări, inclusiv Germania, Italia, Grecia, Polonia, Belgia, Olanda și Spania, în funcție de domeniul de politică.