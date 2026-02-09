Aproape 570 de milioane de lei pentru drumuri, apă și canalizare, prin Programul „Anghel Saligny”

<1 minut de citit Publicat la 17:01 09 Feb 2026 Modificat la 17:01 09 Feb 2026

Lista completă a contractelor poate fi consultată pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. sursa foto: Getty

45 de contracte noi de finanțare în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” au fost semnate, luni, de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. Valoarea totală a acestora se ridică la 569.752.690,82 de lei, relatează Agerpres.

Fondurile vor susține lucrări de modernizare a drumurilor, înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă potabilă, dezvoltarea sistemelor de canalizare și a stațiilor de epurare, precum și implementarea unor sisteme inteligente pentru distribuția gazelor naturale.

„Aceste proiecte înseamnă dezvoltare pentru comunităţile locale, facilitează accesul cetăţenilor la servicii de utilitate publică, stimulează economia şi crearea de noi locuri de muncă şi contribuie la reducerea disparităţilor dintre regiuni”, a precizat, luni, ministrul Dezvoltării.

Lista completă a contractelor poate fi consultată pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.