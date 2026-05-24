Românii consumă mai mult vin și mai puțină bere în ultimii ani. Sunt mai pretențioși și fac pairing. Care este explicația

1 minut de citit Publicat la 13:44 24 Mai 2026 Modificat la 13:44 24 Mai 2026

Românii au început să facă pairing, asociind consumul de vin cu anumite feluri culinare. Foto: captură video Antena 3 CNN

Românii au început să consume mai mult vin în ultimii ani, în timp ce consumul de bere scade.

Oamenii sunt din ce în ce mai interesați de calitate. De la vinul de masă, băut la carafă, lungit cu apă minerală, s-a trecut la pairing: o experiență care presupune îmbinarea armonioasa cu mâncarea.

Românii au o relație istorică și foarte strânsă cu vinul, țara noastră fiind constant în topul marilor producători și consumatori europeni.

În medie, un român consumă în jur de 24 de litri de vin pe an.

"Cu siguranță, consumatorii sunt tot mai sofisticați și au posibilitatea degustării de soiuri din toată lumea. Ei nu mai preferă vinurile demi-dulci. Deja preferă vinuri seci, ceea ce noi facem cu succes.

Evident, consumatorul își dorește vinuri bune, vinuri lejere, aromate, cu gust foarte bine pronunțat, nu doar un lichid cu alcool", declară Victor Bostan, director executiv în cadrul unei companii producătoare de vinuri.

Într-adevăr, consumatorii se transformă în cunoscători ai asocierilor vinului cu alimentele.

Vinul alb, asociat cu peștele. Vinul roșu, cu carnea

"Merg la des la crame și asociem calea vinului albe cu carne albă, cu pastele și așa mai departe", spune un bărbat intervievat de Antena 3 CNN la Festivalul vinurilor premium și al experiențelor culinare.

"Vinul îl asociem: peștele, cu vinul alb, cărnurile, cu vinul roșu. Când avem cașcavaluri putem să consumăm și vin roze, și vin alb, și vin roșu. De obicei facem acest pairing", explică o femeie.

Cu o piață locală tot mai educată și în căutare de experiențe, România rămâne un adevărat magnet pentru producătorii de top.

La festivalul menționat, vinul produs în Moldova a fost printre cele mai căutate.

"Pentru noi, piața românească este cea mai importantă și mulțumim consumatorilor care ne apreciază. Noi am început să o dezvoltăm aproximativ 20 de ani și pe parcursul acestor ani am atins cifre foarte frumoase. Deținem în segmentul premium o o cotă parte foarte importantă, de nivel de 50%-60% în România", a indicat Victor Bostan.

În total, în fiecare an, românii consumă aproximativ 300 de milioane de litri de vin.