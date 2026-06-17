Politico: Irlanda se confruntă cu o provocare de securitate odată cu preluarea președinției Consiliului UE

Clădirea Consiliului UE. Foto: Profimedia Images

În timp ce Irlanda se pregătește să preia președinția Consiliului UE pe 1 iulie, parlamentarii și experții în securitate se întreabă dacă una dintre cele mai slabe puteri militare ale UE este pregătită să protejeze summiturile și infrastructura critică a blocului comunitar de drone și atacuri cibernetice, scrie Politico.

O vizită a Președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Dublin în decembrie anul trecut a oferit o imagine detaliată a provocării. În timpul călătoriei, cinci drone neidentificate au fost detectate în apropierea traiectoriei de zbor a aeronavei lui Zelenski, în ciuda prezenței unei nave militare irlandeze însărcinate cu securizarea zonei.

„Episodul a demonstrat că vizitele politice la nivel înalt aduc vulnerabilitate. Președinția îți pune o țintă pe spate”, a declarat Barry Andrews, un europarlamentar irlandez din cadrul Renew Europe, autorul unui raport important despre apărarea irlandeză.

Mandatul de șase luni al Irlandei, care supraveghează negocierile politice dintre țările UE, va include summituri majore, inclusiv reuniunea Comunității Politice Europene și 22 de reuniuni ministeriale informale. Dublinul trebuie să asigure securitatea liderilor, delegațiilor și infrastructurii critice aflați în vizită.

Aceasta impune cerințe mari unei țări care timp de decenii s-a bazat pe izolarea geografică și neutralitatea militară ca pietre de temelie ale posturii sale de securitate. Cheltuielile pentru apărare ale Irlandei sunt cele mai mici din UE, doar 1,35 miliarde de euro sau 0,2% din produsul intern brut în 2025, comparativ cu nivelul UE de 2,1% din PIB.

Președinția Irlandei are loc în contextul în care guvernele europene se concentrează din ce în ce mai mult pe atacurile cibernetice, dezinformarea și sabotajul legate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Experții în securitate avertizează că președinția ar putea transforma Irlanda într-o țintă pentru cei care încearcă să pună în dificultate atât Dublinul, cât și UE.

„Nicio țară din Europa nu este exclusă de pe lista țintelor Rusiei”, a declarat Kaja Kallas, diplomata UE în fruntea unei vizite la Dublin, pe 9 iunie.

„Legislatorii avertizează de ani de zile cu privire la vulnerabilitatea Irlandei”, a apua senatorul irlandez Gerard Craughwell, un independent care a servit în armatele britanică și irlandeză, „dar țara a ajuns acum la un punct de cotitură”.

El a spus că guvernele succesive au neglijat apărarea națională și protecția cablurilor de date submarine, în ciuda faptului că trei sferturi din astfel de cabluri din emisfera nordică trec prin apropierea sau prin apele irlandeze.

Marina irlandeză are opt nave și își propune să mențină patru disponibile pentru operațiuni, prin rotație. Nu are avioane de vânătoare și a primit un contract pentru primul său radar de nivel militar abia anul trecut.

Dublinul insistă că este pregătit pentru președinție.

Țara a alocat 1,5 miliarde de euro pentru apărare în bugetul său pentru acest an, a lansat prima sa strategie de securitate maritimă și a anunțat un plan pe cinci ani de a cheltui 1,7 miliarde de euro pentru echipamente, capacități și facilități militare îmbunătățite pentru a descuraja dronele și potențialul sabotaj rusesc al cablurilor submarine.

De asemenea, a actualizat un acord de securitate cu Regatul Unit care include cooperare în domeniul combaterii dronelor și al securității maritime.

„Ceea ce facem este să aducem în față elemente ale acelui acord cu Regatul Unit pentru a ne asigura că, în cazul în care forțelor britanice li se va cere să implementeze tehnologie anti-drone în timpul președinției, această capacitate va fi implementată”, a declarat ministrul Apărării, Helen McEntee, reporterilor la Bruxelles, la sfârșitul lunii mai.

Priorități conflictuale

În programul său de politici al președinției, publicat pe 16 iunie, Dublinul declară că va promova mai multe inițiative de apărare, inclusiv Strategia Europeană de Securitate și Politica Comună de Securitate și Apărare a UE.

Documentul mai precizează că Ucraina va fi „o prioritate definitorie pentru președinție”.

„Vom depune eforturi pentru a ne asigura că Ucraina are ceea ce are nevoie pentru a se apăra împotriva agresiunii rusești și vom sprijini Ucraina în dezvoltarea capacității sale și a coordonării cu UE și a cooperării cu partenerii”, se adaugă în comunicat.

Însă, spre deosebire de majoritatea țărilor UE, Irlanda și-a limitat sprijinul pentru Kiev la asistență militară neletală și ajutor umanitar.

„Apărarea va fi una dintre prioritățile noastre principale”, a declarat ministrul de stat pentru afaceri europene și apărare, Thomas Byrne.

El a spus că Irlanda va trebui să prezideze negocierile UE legate de apărare ca un „mediator onest”, reprezentând interesele colective ale țărilor membre, majoritatea fiind parte a NATO, mai degrabă decât ca o țară neutră.

Când a fost întrebat dacă neutralitatea Irlandei reprezintă o problemă pentru obiectivele UE în Ucraina, Kallas a declarat într-un interviu televizat la Dublin, pe 9 iunie: „Neutru din punct de vedere militar, da, dar nu indiferent la ceea ce se întâmplă”.

Într-o declarație de presă din aceeași zi, McEntee a reiterat că „Irlanda recunoaște importanța consolidării propriilor noastre capacități de securitate și apărare, contribuind în același timp semnificativ la securitatea colectivă a partenerilor noștri europeni”.

Provocarea cibernetică

Provocarea este, de asemenea, digitală. Irlanda găzduiește operațiunile europene ale mai multor companii tehnologice importante din SUA, inclusiv Meta.

„Cu toate acestea, îi lipsește un serviciu de informații independente, o agenție de securitate națională responsabilă de interceptarea și analizarea comunicațiilor electronice străine”, a declarat Edward Burke, profesor asistent de istoria războiului la University College Dublin.

Țara are într-adevăr un Centru Național de Securitate Cibernetică, în timp ce armata și poliția irlandeze își mențin propriile capacități cibernetice și de informații. Însă Burke susține că aceste instituții nu reprezintă un serviciu de informații prin semnale complet dezvoltat, comparabil cu cele găsite în alte părți ale Europei, cum ar fi GCHQ-ul britanic.

Richard Browne, directorul Centrului Național pentru Securitate Cibernetică, a avertizat recent că atacurile cibernetice din timpul președinției Irlandei se vor concentra probabil pe provocarea de daune reputaționale atât UE, cât și națiunii gazdă.

„Ne bazăm complet pe această neutralitate. Spunem că suntem neutri și, prin urmare, nu ne putem baza pe sprijinul vecinilor noștri NATO. Dar, în practică, facem asta tot timpul”, a spus Craughwell.