De ce este încă în Rusia ciocolata Cadbury. Șeful companiei care o produce spune că a fost "decizia corectă"

Șeful Mondelez, compania care produce ciocolata Cadbury, a apărat decizia firmei de a continua activitatea în Rusia. FOTO: Getty Images

Șeful Mondelez, compania care produce ciocolata Cadbury, a apărat decizia firmei de a continua activitatea în Rusia. El a recunoscut însă că nu este mulțumit de faptul că taxele plătite acolo pot contribui la finanțarea războiului împotriva Ucrainei, scrie BBC.

Directorul general Dirk Van de Put a spus că a fost "decizia corectă" ca Mondelez să rămână în Rusia după invazia Ucrainei, în 2022. Potrivit lui, o retragere ar fi pus în pericol mii de locuri de muncă și ar fi creat riscul ca autoritățile ruse să preia controlul asupra fabricilor și operațiunilor companiei.

Multe companii occidentale, printre care McDonald’s, au plecat din Rusia după declanșarea invaziei la scară largă.

Mondelez a ales să rămână, dar susține că a oprit investițiile noi în Rusia și nu mai cheltuie bani pentru publicitate pe această piață.

Într-un interviu acordat BBC, în cadrul seriei "Big Boss Interview", Van de Put a spus că firma încearcă să rămână neutră în acest conflict. "Nu încercăm să fim de partea cuiva", a declarat el.

Șeful Mondelez a spus că decizia a fost luată și pentru angajații companiei din Rusia. „Cred că am făcut ceea ce era corect pentru oamenii noștri din Rusia. Putem fi criticați pentru asta? Da, desigur. Plătim taxe în Rusia, iar aceste taxe ajută războiul. Nu sunt mulțumit de acest lucru”, a spus el.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, Mondelez a avut în Rusia vânzări anuale între 1 miliard și 1,4 miliarde de dolari.

Anul trecut, peste 70 de parlamentari britanici i-au cerut lui Van de Put ca Mondelez să rupă legăturile de afaceri cu Rusia. Cererea a venit din partea Grupului parlamentar multipartit pentru Ucraina.

Alex Sobel, președintele grupului, a transmis că activitatea într-o țară responsabilă pentru moartea a numeroși civili ucraineni și pentru răpirea a mii de copii nu poate fi justificată ca "afaceri ca de obicei".

Van de Put a spus însă că, dacă Mondelez ar fi plecat din Rusia, autoritățile ruse ar fi putut confisca fabrica. Potrivit lui, acest lucru ar fi oferit Moscovei o sursă și mai mare de venit, deoarece produsele ar fi continuat să fie vândute, iar banii ar fi putut finanța războiul. "Știu că nu este cea mai populară decizie, dar cred că a fost decizia corectă", a spus el.

Mondelez, care mai produce crema de brânză Philadelphia, biscuiții Ritz și ciocolata Toblerone, continuă să lucreze și în Ucraina, unde războiul rămâne o amenințare constantă.

În dimineața în care a vorbit cu BBC, Van de Put a spus că o clădire de birouri din Ucraina fusese lovită. "Toată lumea este în siguranță", a spus el. "Dar aceasta este realitatea situației."

Mondelez are două fabrici în Ucraina, una în Trostianeț, aproape de granița cu Rusia, și una în Vîșhorod, lângă Kiev. Van de Put a spus că una dintre fabrici a fost lovită de două ori și reconstruită de fiecare dată. Reconstrucția a costat zeci de milioane de dolari. "Am decis că o vom reconstrui de fiecare dată, pentru că vrem să continuăm să investim în Ucraina. Am dublat salariile tuturor când a început conflictul și nu am concediat pe nimeni", a spus șeful Mondelez.

El a adăugat că firma rămâne angajată în Ucraina, dar a recunoscut că oamenii care lucrează acolo se confruntă zilnic cu pericolul.