Facturile la gaze ar putea scădea de la 1 iulie. ANRE anunță tarife mai mici pentru distribuție

Facturile la gaze ar putea scădea de la 1 iulie. ANRE anunță tarife mai mici pentru distribuție. Foto: Hepta

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a aprobat noile tarife reglementate pentru distribuția gazelor naturale, care vor intra în vigoare de la 1 iulie 2026 și vor fi aplicate de cei 27 de operatori licențiați din România. Potrivit ANRE, tariful mediu ponderat pentru distribuție va coborî de la 58,47 lei/MWh la 54,32 lei/MWh, ceea ce înseamnă o reducere medie de 7,1%, calculată în funcție de volumele de gaze transportate efectiv prin rețele. În practică, această scădere ar urma să se reflecte în facturile la gaze pentru cei mai mulți consumatori, cel puțin în ceea ce privește componenta de distribuție.

„Pentru cei mai mulţi români, distribuţia gazului costă mai puţin de la 1 iulie. Pentru următoarea perioadă de aplicare, tariful mediu ponderat scade cu 7,1%. Este o evoluţie importantă, mai ales într-un context în care costurile din energie rămân o preocupare majoră pentru consumatori şi pentru economie. În acelaşi timp, trebuie spus foarte clar că tariful de distribuţie este doar una dintre componentele facturii finale. Impactul concret asupra fiecărui client depinde de operatorul de distribuţie, de categoria de consum, de volumul consumat şi de celelalte componente ale preţului final”, a declarat George Niculescu, președintele ANRE, potrivit unui comunicat de presă al instituției.

ANRE spune că decizia urmărește să păstreze un echilibru între susținerea investițiilor în infrastructura de distribuție și protejarea consumatorilor de costuri excesive.

„Rolul ANRE este să se asigure că tariful de distribuţie este calculat transparent, predictibil şi proporţional cu realitatea economică a fiecărui operator. Susţinem investiţiile în infrastructura de distribuţie, dar investiţiile trebuie să fie eficiente, justificate şi orientate către servicii mai bune pentru consumatori”, a mai spus șeful ANRE.

Scăderea medie este influențată în principal de cei mai mari doi distribuitori din țară - Distrigaz Sud Rețele și Delgaz Grid - care împreună acoperă aproape 90% din volumul total estimat de gaze distribuite, adică 72,59 TWh. Ambii vor aplica tarife mai mici.

La nivel național, însă, situația diferă de la un operator la altul: ANRE a aprobat 14 majorări și 13 reduceri de tarif. Patru operatori vor reduce tarifele cu cel puțin 10%, în timp ce șase vor avea creșteri de minimum 5%.

Potrivit ANRE, aceste diferențe sunt explicate de costurile proprii ale fiecărei rețele, de investițiile realizate și de volumele estimate pentru fiecare operator.

Instituția precizează că tarifele aprobate nu includ TVA și sunt stabilite separat, în funcție de operator și de categoria de consumatori. Astfel, efectul final în factură va depinde atât de zona în care locuiește fiecare client, cât și de cantitatea de gaze consumată.