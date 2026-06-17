Unde va fi semnat acordul de pace SUA-Iran. Locația este una de lux, frecventată de-a lungul timpului de o listă lungă de staruri

Complexul Bürgenstock din Elveţia a fost îndrăgit de mult timp de vedete, politicieni și turiști pentru intimitatea şi discreţia sa. Sursa foto: https://burgenstockresort.com/

Complexul hotelier Bürgenstock situat la aproape 900 de metri deasupra Lacului Lucerna, în Elveţia, va găzdui întâlnirea istorică de vineri, 19 iunie, în cadrul căreia se va semna memorandumul dintre Statele Unite și Iran. Anunțul a fost făcut de Ministerul Elvețian al Afacerilor Externe, explicând că acest complex hotelier de lux a fost ales deoarece este retras și, prin urmare, ușor de monitorizat, specificând ulterior că „a fost propus de mediatori pakistanezi și qatarezi, precum și de Statele Unite și Iran”.

Mediatori din Doha și Islamabad vor gestiona întâlnirea istorică în cel mai privat complex hotelier din Alpi. Ales pentru actul final al războiului, acesta a fost de-a lungul timpului un refugiu plăcut pentru multe vedete şi politicieni, dar şi platou de filmare, relatează La Repubblica. În anul 1955, Audrey Hepburn tocmai primise premiul Henrietta pentru cea mai bună actriță într-un film la Globurile de Aur, iar eleganța sa o consacrase deja ca un simbol care continuă să inspire și astăzi. Purtând sandale și o rochie seersucker, diva a fost imortalizată jucând golf pe unul dintre terenurile de golf de la legendara stațiune Bürgenstock din Elveția, între cantoanele Nidwalden și Lucerna. Complexul era loc drag inimii sale, unde alesese să se căsătorească cu actorul și regizorul american Mel Ferrer cu un an înainte, într-o ceremonie extrem de privată, apoi locuise într-una dintre reședințele complexului, Villa Bethania, până în 1966.

O altă divă internațională, Sophia Loren, își găsise refugiul în Villa Daniel împreună cu soțul ei, Carlo Ponti, în timpul agitaţilor ani 1950, când căsătoria lor a fost recunoscută.

Complexul din Elveţia a fost îndrăgit de mult timp de vedete, politicieni și turiști pentru intimitatea şi discreţia sa. Dar este posibil ca Qatarul să fi fost cel care a insistat ca acest loc să fie ales pentru semnarea acordului dintre Statele Unite ale Americii şi Iran, în condiţiile în care Bürgenstock Resort este deținut de importantul operator hotelier Katara Hospitality, o filială a Autorității de Investiții din Qatar, fondul suveran de investiții al Doha.

Acest aspect ar confirma implicarea unei rețele diplomatice inițiate inițial de Pakistan, un nou mediator al conflictelor datorită bunelor sale relații cu SUA, Arabia Saudită și Iran, și care a fost apoi dusă la bun sfârșit de Qatar, care s-a reîntors la negocieri, împovărat și de pierderile economice suferite din cauza întreruperii exporturilor de gaze naturale lichefiate.

Pakistanul și Qatarul sunt așteptate să găzduiască discuțiile împreună vineri, iar protocolul va fi numit „Memorandumul Islamabad”, în onoarea eforturilor de negociere ale Pakistanului pe tot parcursul conflictului.

Nu este prima dată când complexul exclusivist a fost transformat într-o fortăreață diplomatică: în 1960, 1981 și 1995, a găzduit întâlniri ale Grupului Bilderberg, în 2002, guvernul sudanez și rebelii au semnat un armistițiu la Bürgenstock, iar în 2004, negocierile dintre Grecia și Turcia privind reunificarea Ciprului s-au încheiat fără succes aici. Ultimii lideri care au sosit în acest complex au fost președintele Volodymyr Zelensky și vicepreședintele american de atunci, Kamala Harris , în 2024 pentru un summit de pace în Ucraina. Acum, se aşteaptă sosirea vicepreședintelui american J.D. Vance și a negociatorului-șef al Iranului , Mohammad Bagher Ghalibaf.

Prețul camerelor din acest complex variază de la 1.000 de euro pe noapte la 20.000 de euro pentru apartamentele prezidențiale, iar complexul are 12 restaurante, lounge-uri și baruri şi o grădină de 60 de hectare, dar şi un lift istoric, Hammetschwand, cel mai înalt lift panoramic în aer liber din Europa.

Inaugurat în 1873 ca Grand Hotel și redeschis în 2017 după renovări ample, este acum cel mai mare complex hotelier din Elveția, cuprinzând hoteluri de cinci stele și reședințe private pentru un total de 360 ​​de unități de cazare. Se poate ajunge cu mașina sau cu barca, apoi cu un funicular, sau de la Aeroportul Buochs ​​din apropiere.

Printre oaspeții iluștri care au fost cazaţi în acest complex se numără şi Sean Connery, care a stat acolo în timpul filmărilor pentru Goldfinger, fostul prim-ministru indian Jawaharlal Nehru și fiica sa Indira Gandhi, care l-a întâlnit aici pe Charlie Chaplin. Regina Ingrid a Danemarcei a fost și ea încântată de acest loc, la fel ca și foștii prim-miniștri israelieni David Ben Gurion și Golda Meir , și Jimmy Carter , înainte de alegerea sa ca președinte al SUA.