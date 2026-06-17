Oficialii americani minimalizează textul acordului cu Iranul. Nimeni nu știe ce ar putea conține de fapt tratatul final

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Negociatorii americani lucrează pentru a putea face public textul acordului SUA-Iran, chiar și în condițiile în care specificitățile conținutului acestuia au fost minimalizate constant, în urma mai multor critici care spun că el reprezintă o mare victorie pentru regimul de la Teheran, relatează CNN.

Oficialii au descris textul înțelegerii drept „incredibil de vag” și au spus că el este menit să creeze un cadru mai favorabil de discuție pentru negocierile foarte tehnice directe care vor avea loc după semnarea oficială.

Ei au adăugat că acest cadru inițial are ca scop să permită regimului iranian să „vândă” acordul publicului iranian, probabil sceptic cu privire la șansele unei rezolvări a conflictului.

În plus, oficialii au spus că textul memorandumului de înțelegere – despre care vicepreședintele JD Vance a spus că are doar o pagină și jumătate – nu include și angajamentele făcute de Iran pe „canalele secundare” de negociere. Despre acestea, ei spun că au fost importante în a crește încrederea pentru semnarea tratatului.

„Oamenii nu ar trebui să ia atât de mult de bune exprimările din memorandum”, a spus unul dintre oficialii citați, descriind acordul drept un „document politic”.

„Mai important decât documentul însuși este înțelegerea pe care o avem unii cu ceilalți, iar de asta este important să o ducem la bun sfârșit, pentru a putea crea mediul propice pentru a putea apoi să discutăm toate detaliile. Textul spune că vom face toate lucrurile astea – elimina sancțiunile, acord nuclear, deblocarea fondurilor – dar, în realitate vom elimina sancțiunile când vom vedea progrese și vom debloca fonduri când vom avea mecanisme agreate pentru a o face”.

Oficialul a adăugat și că echipa de negociatori a lui Donald Trump a „venit cu exprimări care să permită Iranului să poată spună ce are nevoie să spună publicului său intern”.

Această dinamică e riscantă, însă, pentru administrația Trump, mai ales când vine vorba de propriul public intern.

Dubii în SUA cu privire la textul acordului

Oficialii au lucrat vreme de luni întregi pentru a ajunge la un acord cu Iranul, căutând o încheiere a războiului extrem de nepopular și lipsit de vreun scop final tangibil.

Republicanii de politică externă intervenționistă (așa-zișii „șoimi”) deja au cerut să vadă cadrul de înțelegere, fiind suspicioși că Donald Trump ar fi putut să cedeze mult prea mult în dorința sa de a încheia războiul.

Textul acordului nu face nicio referire specifică la angajamentele pe care Iranul și le-a luat pe tema rezervelor sale de uraniu îmbogățit, conform unei surse care l-a consultat și descris jurnaliștilor CNN, deși Trump și alți oficiali au insistat că SUA vor gestiona distrugerea acestor stocuri de uraniu.

În loc de astfel de prevederi, acordul conține din nou o declarație vagă, aceeași pe care o repetă și Donald Trump de luni întregi, că „Iranul nu va produce niciodată o armă nucleară”. Același angajament a fost făcut de Iran și în 2015, la semnarea acordului cu Barack Obama.

Totuși, oficialii americani spun că iranienii au acceptat „pe canale secundare” concesiile cerute de administrația Trump – adică inclusiv implicarea americanilor în distrugerea materialului fisionant îmbogățit în coordonare cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Oficialii au spus că această concesie nu apare explicit în document.

Pe de altă parte, textul include câteva detalii despre beneficiile financiare pe care le va obține Iranul în urma războiului pornit de Trump – inclusiv accesul la un fond de dezvoltare de 300 de miliarde de dolari. Și Trump și Vance au susținut ferm că fondul nu va fi finanțat cu bani americani.

Textul rămâne, totuși, neclar cu privire la deblocarea activelor iraniene înghețate, precizând doar că ele vor fi eliberate și făcute „deplin disponibile” atunci când se vor fi făcut progrese la negocieri. Nu este stabilit niciun calendar.

Acordul mai specifică și că Iranul va putea să-și vândă petrolul și produsele petrochimice imediat ce memorandumul de înțelegere va fi semnat, iar SUA va emite excepții de la sancțiuni pentru a-i permite regimului să facă bani.

Întrebat de aceste excepții, un oficial american a spus că acordul este „bazat pe performanțele” Iranului și a spus că regimul „va putea să acceseze beneficiile din memorandum doar dacă va respecta toate punctele pe care le-a agreat – inclusiv să nu mai încerce să obțină arma nucleară, să-și neutralizeze materialul îmbogățit și să nu interfereze cu navigația liberă în Strâmtoarea Ormuz”.

Echilibristică diplomatică

Deși SUA nu au făcut public textul acordului, copii ale sale au circulat printre liderii G7 și europeni adunați în Franța, săptămâna aceasta pentru summitul omonim.

Secretomania din jurul textului de acord a dus la critici inclusiv din partea unor aliați politici ai lui Trump. Ei s-au arătat sceptici cu privire la text și s-au întrebat de ce el rămâne secret dacă a fost deja semnat.

Public, Vance a spus că SUA vor să facă public documentul dar că „există o procedură diplomatică care se joacă” și că Iranul și țările mediatoare își doresc o anumită „secvență” de publicare a documentului.

„Qatarezii și pakistanezii au mediat această întreagă negociere cu iranienii și ne-au cerut practic să secvențiem felul în care se va întâmpla totul”, a declarat Vance, marți, la Fox News.

În privat, unii dintre oficialii administrației americane sunt nerăbdători ca textul să fie publicat, însă vor și să lase Iranului propriul spațiu de manevră.

„Vrem ca textul să fie public. Ne-au cerut să așteptăm până vineri să-l publicăm, dar tot întrebăm dacă putem să o facem mai devreme și s-ar putea să fie posibil, asta încercăm”, a spus una dintre sursele citate.

Unul dintre factorii care complică situația este legat de liderul suprem iranian, Mojtaba Khamenei, care și-a dat acordul tacit pentru memorandum. Există, însă, discuții interne cu privire la posibilitatea ca acesta să transmită un mesaj înainte de ceremonia formală de semnare a tratatului, de vineri, din Elveția.

Publicarea înainte de termen a textului ar putea să complice eforturile de transmitere a acestui mesaj, au mai spus oficialii citați.

Între timp, Trump le-a spus reporterilor, marți, că așteaptă „cadrul formal” pentru publicarea documentului, însă a susținut că este atât de mândru de tratat încât ar putea să-l „recite cuvânt cu cuvânt în fața camerelor”.